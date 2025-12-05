'Kiến trúc biết thở' tại phân khu thấp tầng Alluvia City

(VTC News) -

Nếu "vị trí bên sông" là món quà vô giá của tự nhiên, thì "kiến trúc biết thở" chính là giá trị kiến tạo tinh tế.

Tại Alluvia City, khái niệm "sống xanh" không dừng lại ở việc trồng thêm vài cái cây. Nó đi sâu vào cốt lõi của quy hoạch, nơi từ những căn biệt thự đơn lập bề thế đến các dãy nhà phố thương mại (shophouse) sầm uất, tất cả đều được định hình như những thực thể sống, sở hữu khả năng tự điều hòa vi khí hậu nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa ngôn ngữ thiết kế biophilic design và phong cách cổ điển lãng mạn.

Thành phố khoáng nóng bên sông Hồng - Alluvia City.

"Thở" qua lăng kính kiến trúc cổ điển

Phân khu thấp tầng của Alluvia City đem lại cảm giác khoáng đạt, nhẹ nhõm nhờ vào phong cách cổ điển lãng mạn của châu Âu.

Không sao chép máy móc những chi tiết rườm rà, Alluvia City chắt lọc những gì tinh túy nhất của kiến trúc châu Âu để phục vụ cho khí hậu nhiệt đới. Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở hệ thống arcade (hành lang mái vòm) chạy dọc liên tục qua các dãy shophouse.

Về mặt thẩm mỹ, những vòm cong mềm mại cùng thức cột Corinthian uy nghi gợi nhắc đến vẻ đẹp vĩnh cửu của những con phố mua sắm tại Paris hay Rome. Nhưng về mặt công năng, đây chính là những "lá phổi" đầu tiên của khu đô thị. Các hành lang mái vòm này đóng vai trò như những "ống hút gió" tự nhiên, tạo ra dòng đối lưu không khí liên tục dọc theo các dãy phố, che chắn nắng gắt và giảm nhiệt độ bề mặt.

Bên cạnh đó, thiết kế trần cao thoáng cùng khoảng thông tầng hiện diện trong từng căn nhà hoạt động như những "van thoát khí", đẩy khí nóng bốc lên cao và thoát ra ngoài theo chiều thẳng đứng, giữ cho không gian bên trong luôn mát mẻ một cách tự nhiên mà không quá phụ thuộc vào điều hòa nhiệt độ.

"Thở" cùng dòng sông nhờ quy hoạch khí động học

Nếu kiến trúc giải quyết bài toán vi mô, thì quy hoạch tổng thể giải quyết bài toán vĩ mô về dòng chảy năng lượng.

Phối cảnh khu biệt thự tại Alluvia City.

Thừa hưởng trọn vẹn lợi thế từ sông Hồng - "máy điều hòa" khổng lồ của cả vùng thủ đô, các kiến trúc sư tại Alluvia City đã tính toán kỹ lưỡng để sắp đặt các dãy nhà thấp tầng tuân theo hướng gió chủ đạo. Thay vì những bức tường vô cảm, quy hoạch tại đây tạo ra những "hành lang gió" thông suốt.

Khoảng lùi (setback) giữa các khối nhà và mặt đường được nới rộng tối đa, kết hợp với mật độ xây dựng thấp, biến cả khu đô thị thành một bộ máy điều hòa không khí khổng lồ. Gió tươi mang hơi nước mát lành từ sông không bị chặn đứng mà len lỏi vào từng con ngõ nhỏ, ùa vào từng ban công, mang theo nguồn năng lượng tái tạo tươi mới mỗi ngày.

Khối thống nhất giữa nhà và vườn

Tại Alluvia City, khái niệm "trong nhà" và "ngoài trời" dường như bị xóa nhòa bởi triết lý Biophilic Design (Thiết kế hướng sinh học). Mỗi căn nhà, dù là biệt thự hay nhà phố, đều sở hữu những "khoảng thở" xanh đắt giá.

Phối cảnh không gian xanh tại khu biệt thự.

Đặc biệt, dòng biệt thự đơn lập được ví như đỉnh cao của "ngôi nhà biết thở" với cấu trúc 4 mặt thoáng bao quanh bởi sân vườn (trước, sau và hai bên). Thiết kế cửa kính lớn kịch trần không chỉ giúp mở rộng tầm nhìn panorama mà còn biến ánh sáng tự nhiên trở thành một chất liệu nội thất chủ đạo.

Cư dân tại đây được sống một cuộc đời "chậm" lại, nơi mỗi hơi thở đều căng tràn sự trong lành đã được lọc bụi bởi hệ thống cây xanh đa tầng và hơi nước sông Hồng. Đó là giá trị của nguồn năng lượng tái tạo thực thụ, nơi sức khỏe thể chất và tinh thần được nuôi dưỡng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Kết nối trực tiếp với trung tâm Thủ đô, Alluvia City chỉ cách Hồ Gươm khoảng 25 phút di chuyển. Được định vị là thành phố sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng, dự án sở hữu lợi thế vận hành mạch khoáng nóng dẫn trực tiếp tới một số phân khu, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe và trị liệu tại gia cho các chủ nhà có nhu cầu.

Về quy hoạch, Alluvia City duy trì mật độ xây dựng ở mức 16%, phần diện tích còn lại được dành cho không gian xanh, mặt nước và hạ tầng công cộng. Đây là tỷ lệ không gian mở vượt trội so với các đô thị thông thường. Bên cạnh hệ tiện ích nội khu "all-in-one", giá trị dự án được củng cố nhờ vị trí kết nối với các hạ tầng trọng điểm của khu vực Sân bóng đá Quốc tế VPF và Đại học Bách Khoa, tạo nên một không gian sống và đầu tư đồng bộ.