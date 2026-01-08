Kiến nghị thanh tra đột xuất một trung tâm y tế nợ khoảng 70 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Chiều 8/1, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo thanh tra đột xuất đối với Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo đó, Sở Y tế đề xuất thanh tra đột xuất công tác quản lý nhân sự tại Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết từ trước đến nay; tình hình nợ tồn đọng lớn (khoảng 70 tỷ đồng), có nguy cơ không thu hồi được, ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước và hoạt động y tế cơ sở.

Ngoài ra, các tồn tại ban đầu qua kiểm tra cũng tập trung vào các nội dung liên quan đến thanh tra chuyên ngành trước đây nhưng nay đã chuyển chức năng này cho thanh tra tỉnh (công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; công tác chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng…).

Trụ sở Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết trước khi sáp nhập

Sở Y tế nhận thấy: việc thanh tra đột xuất sẽ đánh giá được toàn diện việc hoạt động, quản lý tại đơn vị (do khi tiến hành thanh tra sẽ có thời gian thanh tra dài ngày; lực lượng nhân sự thanh tra sẽ có điều kiện nhiều hơn khi thực hiện; công tác thanh tra sẽ trọng tâm và phù hợp với chức năng của cơ quan thanh tra tỉnh sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp không còn cơ quan thanh tra sở).

Qua thanh tra sẽ đề xuất giải pháp hiệu quả, kết luận thanh tra và văn bản chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh sau thanh tra sẽ mang tính hiệu lực, có cơ chế chế tài thực hiện.

Trước đó, Sở Y tế nhận được một số đơn kiến nghị, phản ánh của người lao động tại Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách của người lao động và công tác quản lý, sử dụng nhân sự, kinh phí tại đơn vị.

Sở Y tế cũng đã thành lập đoàn kiểm tra nhưng vẫn không thể đánh giá toàn diện, toàn bộ các tồn tại, hạn chế của đơn vị.