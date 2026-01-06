Không lo thiếu thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

(VTC News) -

Ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y - cho biết, năm nay tăng trưởng sản lượng sản phẩm vật nuôi tăng cao hơn tổng đàn, vì thế hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ.

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, cũng thông tin: "Thực hiện chiến lược giảm khai thác, tăng nuôi trồng, thủy sản đã có sự phát triển vượt bậc. Ngay từ đầu năm, ngành đã có sự đa dạng hóa sản phẩm, các đối tượng nuôi mới đã có sự đóng góp vào tăng trưởng".

Bộ Nông nghiệp khẳng định Tết Nguyên đán năm nay không thiếu thực phẩm. (Ảnh: Phạm Duy)

Trước đó, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng cho biết, mặc dù năm nay hầu khắp các địa phương trong cả nước gặp khó khăn do mưa bão nhưng các doanh nghiệp và cả người chăn nuôi đã rất chủ động tái đàn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngay sau các đợt bão lũ cũng chỉ đạo các địa phương phải động viên doanh nghiệp, người dân phải sản xuất ngay. Còn liên quan đến dịch bệnh, đến nay đã cơ bản khống chế được.

Theo ông Thắng, tính đến nay, tổng đàn heo cả nước đạt khoảng hơn 30 triệu con, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương vẫn duy trì được đà tăng trưởng tốt nhờ áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và liên kết chuỗi tiêu thụ như: Tây Ninh tăng 23,5%, Sơn La tăng 10,5%, Đồng Nai tăng 3,7%.

Ngược lại, các tỉnh chịu tác động trực tiếp của bão lũ như Khánh Hòa, Quảng Trị, Phú Thọ, Hà Nội…tuy sụt giảm 3-20% nhưng mức này chưa đủ lớn để ảnh hưởng đến cân đối cung - cầu toàn quốc.

“Hiện tổng đàn heo của cả nước là hơn 30 triệu con. Cùng với đó, tổng đàn gia cầm đạt hơn 584 triệu con, tăng 2,9% so với cùng kỳ, tạo nguồn cung dồi dào cho thị trường Tết. Con số này cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thị heo của thị trường trong nước trước, trong và sau Tết nguyên đán”, ông Thắng nhận định.

Trong khi đó, theo Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 12/2025 ước đạt 6,21 tỷ USD. Lũy kế cả năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước.

Nhiều mặt hàng chủ lực ghi nhận tăng trưởng tích cực về giá trị như: cà phê (8,57 tỷ USD, tăng 52,5%), rau quả (8,56 tỷ USD, tăng 19,8%), hạt điều (5,19 tỷ USD, tăng 19,6%), hạt tiêu (1,64 tỷ USD, tăng 24,9%), thủy sản (11,32 tỷ USD, tăng 12,7%) và gỗ, sản phẩm gỗ (17,32 tỷ USD, tăng 6,4%). Một số mặt hàng giảm về khối lượng hoặc giá trị do biến động thị trường như gạo, cao su, chè.

Năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp bền vững; phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 73 - 74 tỷ USD.

Để tạo bứt phá về giá trị, Bộ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp theo chuỗi "vùng nguyên liệu - tiêu chuẩn - chế biến - logistics - thị trường", trong đó chú trọng chuẩn hóa vùng nguyên liệu theo yêu cầu thị trường; đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm; giảm chi phí logistics; nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu quốc gia; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng cường quản trị rủi ro cho doanh nghiệp và người sản xuất.