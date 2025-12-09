Không gian thờ Việt và hướng tiếp cận thị giác mới từ DecorNow

(VTC News) -

Không gian thờ Việt trong dòng chuyển động mới

Trong cấu trúc nhà Việt, gian thờ vốn được xem là khu vực tĩnh tại nhất, nơi lưu giữ truyền thống và mạch kết nối tinh thần của gia đình. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, không gian này bắt đầu thay đổi theo nhịp sống và tư duy thẩm mỹ mới. Nhiều diễn đàn kiến trúc và nội thất ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn đến việc “làm đẹp” cho khu vực thờ tự, thay vì chỉ duy trì những hình thức quen thuộc trước đây.

Công nghệ mới giúp không gian thờ cúng đẹp và trang nghiêm hơn. (Ảnh: DecorNow)

Sự xuất hiện của các dòng tranh ứng dụng công nghệ ánh sáng như tranh đèn LED, tranh in UV, tranh trúc chỉ cải tiến cho thấy người Việt đang tìm kiếm những giải pháp mang lại chiều sâu thị giác, độ ấm và sự trang trọng đồng thời. Khác với tranh phẳng truyền thống, các chất liệu và công nghệ mới tạo hiệu ứng nổi khối, chuyển sắc nhẹ và cảm giác không gian rộng mở hơn, giúp khu vực thờ cúng trở nên sáng và cân bằng hơn với tổng thể ngôi nhà.

Công nghệ in ấn kết hợp với họa tiết truyền thống tạo nên các bức tranh sắc sảo, có chiều sâu. (Ảnh: DecorNow)

Trong xu hướng ấy, một số thương hiệu trong nước bắt đầu tìm kiếm cách biểu đạt mới, kết hợp nghệ thuật tâm linh với kỹ thuật ánh sáng và in ấn hiện đại. Một trong những đơn vị tiên phong là DecorNow, thương hiệu bắt tay vào thử nghiệm từ năm 2019.

Họ phát triển dòng tranh Hoằng Pháp ánh sáng nổi sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam dựa trên ba yếu tố gắn kết: bản vẽ tay do nhóm họa sĩ nội bộ phác thảo, hệ thống đèn được sắp xếp tinh tế theo từng lớp họa tiết, và kỹ thuật in dùng mực UV Nhật Bản trên bề mặt mica tráng gương tạo độ nổi, giúp các chi tiết bật lên rõ ràng khi tranh được chiếu sáng.

Việc kết hợp một yếu tố hiện đại như ánh sáng vào tác phẩm dành cho khu vực tâm linh đặt ra thách thức về sự tinh tế. Do đó, DecorNow xây dựng một studio họa sĩ nội bộ để đảm nhiệm toàn bộ quy trình, từ nghiên cứu biểu tượng, phác thảo bố cục, hoàn thiện chi tiết và phối ánh sáng theo từng phong cách kiến trúc.

Các họa sĩ thường xuyên tham khảo hình tượng Phật giáo, mỹ thuật truyền thống và ngôn ngữ tạo hình Á Đông để đảm bảo bức tranh phù hợp với chuẩn mực thờ tự nhưng không bị đóng khung trong lối thể hiện cũ. Nỗ lực đó giúp thương hiệu nhận được danh hiệu “Top 1 Tranh phòng thờ xuất sắc châu Á 2024”, một tín hiệu cho thấy thị trường bắt đầu ghi nhận những hình thức thể hiện mới mẻ trong lĩnh vực vốn ít thay đổi.

Ánh sáng như một ngôn ngữ kể chuyện trong nghệ thuật thờ tự

Một điểm thú vị trong sự chuyển mình của tranh phòng thờ là vai trò ngày càng rõ nét của ánh sáng, không chỉ như yếu tố kỹ thuật mà như một dạng ngôn ngữ thị giác. Trong các tác phẩm hiện đại, ánh sáng được dùng để dẫn dắt cảm xúc, tạo điểm nhấn và gợi mở chiều sâu tinh thần.

Tranh Hoằng Pháp ánh sáng góp phần tạo nên kiến trúc ấn tượng cho ngồi nhà. (Ảnh: DecorNow)

Với dòng tranh mới, DecorNow xem ánh sáng như “bộ mặt thứ hai” của tác phẩm. Khi tắt đèn, bức tranh giữ vẻ tĩnh tại, cân bằng. Ánh sáng vừa lên, các lớp họa tiết như được đánh thức: màu sắc thay đổi, những chi tiết từng chìm khuất bỗng nổi rõ và sắp đặt lại bố cục thị giác.

Dù đứng ở góc nào, người xem cũng có thể cảm nhận độ đa tầng và chiều sâu của hình ảnh. Hiệu ứng này, theo nhiều người dùng, mang lại sự ấm cúng và sinh khí mà vẫn giữ được nét trang nghiêm của không gian thờ.

Các sản phẩm của DecorNow còn tích hợp điều khiển smarthome, cho phép bật tắt bằng giọng nói, đặt lịch theo ngày giờ mong muốn, thậm chí tự điều chỉnh ánh sáng theo thời tiết và nhiệt độ môi trường. Đây tuy không phải yếu tố quyết định nhưng là điểm cộng với nhóm người dùng trẻ yêu chuộng sự tiện lợi.

Ở góc độ rộng hơn, sự xuất hiện của các dòng tranh ánh sáng phản ánh nhu cầu an trú nội tâm của người Việt trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh. Khi căn hộ trở thành không gian sống chính, việc điều chỉnh khu vực thờ cho phù hợp kiến trúc mới là đòi hỏi tự nhiên. Những giải pháp mới không chỉ đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ mà còn giúp người trẻ cảm thấy gần gũi hơn với đời sống tâm linh gia đình.

DecorNow chọn góp một lát cắt vào bức tranh chung đó bằng mục tiêu kiến tạo những tác phẩm bền vững về giá trị tinh thần, ưu tiên sự chỉn chu trong thiết kế, bố cục, chất liệu và kỹ thuật ánh sáng.

Công nghệ được xem như phương tiện, trong khi “linh hồn” tác phẩm vẫn xuất phát từ mỹ thuật và văn hóa thờ cúng Việt Nam. Nhờ vậy, mỗi bức tranh không chỉ điểm xuyết không gian thờ mà còn mở ra cảm giác an nhiên, như một nhịp thở nhẹ nhàng dẫn người xem trở về với tĩnh lặng và niềm tin trong từng mái nhà Việt.