Không gian ngầm khu trung tâm giải bài toán kết nối hoàn chỉnh cho TP.HCM

(VTC News) -

Kích thích “hiệu ứng chuỗi” từ bãi xe ngầm đô thị

Theo TS.KTS Hoàng Ngọc Lan, bãi đỗ xe ngầm tại Bến Thành không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông tĩnh vốn tồn tại nhiều năm mà còn tạo ra cách “ứng xử mới” với không gian đô thị lõi.

Người dân có thể gửi xe dưới lòng đất, tiếp cận trực tiếp nhà ga metro để di chuyển đến các khu vực khác trong thành phố, thay vì phải tìm chỗ đỗ hoặc di chuyển bằng xe cá nhân. Chỉ vài bước từ bãi đỗ xe ngầm đến ga tàu điện, người dân có thể len lỏi khắp thành phố mà không lo tắc đường, nắng nóng.

“Không gian ngầm này nếu được quy hoạch đồng bộ sẽ giúp giảm đáng kể áp lực mặt đất, tạo điều kiện cho giao thông công cộng phát huy hiệu quả và hình thành thói quen di chuyển mới của người dân”, TS.KTS Hoàng Ngọc Lan nói.

Vingroup đề xuất triển khai không gian ngầm quy mô 12,5ha, chức năng chính là nhà ga metro, bãi đỗ xe ngầm cùng trung tâm thương mại dịch vụ.

Khi dòng người được luân chuyển bằng metro và các lối đi bộ ngầm, khu trung tâm sẽ trở nên thân thiện, dễ tiếp cận hơn, từ đó thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại và du lịch. Bãi xe ngầm không chỉ là công trình hạ tầng, mà là “điểm khởi đầu” cho một vòng tròn vận hành đô thị khép kín, từ nơi làm việc đến mua sắm, giải trí, di chuyển trong cùng một không gian thông minh.

Khẳng định vai trò quan trọng bãi đỗ xe ngầm đối với khu vực trung tâm, TS Lan nhận định, từ đây, một hệ sinh thái đô thị mới sẽ được kích thích, từ giao thông, thương mại, giải trí, dịch vụ kết nối liền mạch. Bãi đỗ xe ngầm trở thành điểm khởi đầu của hành trình di chuyển thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế đô thị, giảm áp lực giao thông và mở ra những tiềm năng chưa từng có cho trung tâm TP.HCM.

Người dân, du khách từ khắp nơi có thể thuận tiện gửi xe tại bãi ngầm, tiếp cận trực tiếp các tuyến metro và di chuyển dễ dàng lên khu vực trung tâm trên mặt đất. Còn không gian ngầm sẽ nối liền các khu thương mại, lối đi bộ và ga metro, tạo thành mạng lưới liên kết đa tầng, giúp kích thích thói quen sử dụng giao thông công cộng của người dân, giảm tải giao thông mặt đất và mang lại những trải nghiệm mua sắm, giải trí tiện lợi.

Khơi thông “kinh tế đô thị ngầm”, mở trục hướng biển

Ở góc độ quy hoạch, TS.KTS Hoàng Ngọc Lan nhìn nhận trong cấu trúc đô thị đa cực mà TP.HCM đang hướng tới, Bến Thành giữ vai trò hạt nhân tài chính, khu Nam là trung tâm dịch vụ – dân cư, còn Cần Giờ là cực kinh tế biển.

“Ba cực này cần một trục giao thông mạnh để vận hành liền mạch. Không gian ngầm trung tâm kết nối metro sẽ là nền móng cho sự vận hành đó”, bà Lan nói.

Phát triển không gian ngầm cũng là thước đo tầm vóc của một đô thị hiện đại – nơi các tầng giao thông, thương mại và du lịch được tổ chức đa chiều, giúp mở rộng không gian sống mà không cần chiếm thêm đất. Nếu được triển khai đồng bộ, Bến Thành sẽ không chỉ là ga trung tâm, mà là “hub ngầm” kết nối hiện tại và tương lai, nơi giao thông – thương mại – du lịch vận hành trong cùng một hệ sinh thái.

Theo các chuyên gia, không gian ngầm sẽ trở thành mảnh ghép kết nối khu trung tâm hiện hữu với trung tâm mở rộng, lan tỏa động lực phát triển về phía Nam.

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho rằng việc đầu tư không gian ngầm quanh Bến Thành sẽ mang lại nhiều giá trị đối với kinh tế xã hội.

“Khi giao thông tĩnh, metro và khu thương mại ngầm kết nối, dòng người và dòng vốn sẽ dịch chuyển liền mạch. Đó chính là chuỗi động lực mới cho kinh tế đô thị”, TS Thuận nói.

Không gian ngầm sẽ trở thành mảnh ghép kết nối khu trung tâm hiện hữu với trung tâm mở rộng, lan tỏa động lực phát triển về phía Nam. Không gian ngầm sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa trung tâm hiện hữu và các khu trung tâm mở rộng, lan tỏa động lực phát triển về phía Nam.

Cùng với tuyến metro kết nối đường sắt tốc độ cao từ trung tâm Bến Thành đi Cần Giờ, trục giao thông trọng yếu này sẽ trở thành trục “xương sống” của hành trình đô thị hướng biển, nơi TP.HCM đang chú trọng mở rộng không gian phát triển chiến lược.