Khởi tố tài xế container vượt đèn đỏ đường sắt gây tai nạn ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Video ghi lại cảnh ô tô đầu kéo vượt rào chắn, gây tai nạn với tàu hỏa tại Quảng Ngãi.

Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với vụ tài xế container cố tình vượt rào chắn đường sắt khi cần chắn đã hạ, xảy ra ngày 6/3 tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: VNE)

Trước đó, khoảng 20h25 ngày 6/3, ông Phạm Văn Tưởng (Sinh năm: 1969, trú tại phường Kiến An, TP Hải Phòng) điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển số tạm thời: T11-282.30, kéo theo rơmooc tải ben mang biển số tạm thời: T12-295.52 di chuyển trên đường Tỉnh lộ 628 theo hướng Tây – Đông.

Khi đến đoạn đường giao nhau giữa Tỉnh lộ 628 và tuyến đường sắt Bắc - Nam (tại Km 938+475) thuộc thôn An Đại 3, xã Vệ Giang, ông Phạm Văn Tưởng đã điều khiển phương tiện vượt rào chắn đường sắt khi cần chắn đã hạ.

Lúc này xe ô tô đầu kéo bị dừng giữa đường ray dẫn đến va chạm với Đoàn tàu SE8 do N.P.B (Sinh năm 1989; trú tại Tổ dân phố 1B Thủy Phù, phường Phú Bài, TP Huế) là Nhân viên lái tàu thuộc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn điều khiển. Đoàn tàu SE8 đang chở hành khách tuyến TP.HCM - Hà Nội.

Sau va chạm ô tô đầu kéo gãy đôi, tài xế Phạm Văn Tưởng bị thương tích cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Đầu tàu SE8 hư hỏng nặng và cháy toàn bộ hệ thống điều khiển gác chắn.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an xã Vệ Giang, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 và các đơn vị đường sắt có liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành khám nghiệm phương tiện và các tài sản có liên quan.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cùng các lực lượng đã vào cuộc khẩn trương, quyết liệt tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc, đảm bảo mọi hành vi phạm tội đều được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đầu tàu SE8 hư hỏng nặng sau va chạm. (Nguồn: Giao Thông)

Đến ngày 8/3, sau chưa đầy 48 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự và tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo theo quy định.