Khởi tố kẻ lừa đảo bằng chiêu 'rút tiền thẻ tín dụng sinh lời cao'

(VTC News) -

Theo điều tra ban đầu, Sơn từng đầu tư đất đai nhưng thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, người này bịa đặt việc có mối quan hệ với ngân hàng, có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với lãi cao nhằm lôi kéo người khác góp vốn.

Lê Trần Sơn bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 1/2025, Sơn dụ bà N.T.M.T. (SN 1972, ngụ xã An Nhơn Tây, TP.HCM) góp gần 500 triệu đồng. Chưa đầy một tháng sau, bà T. được Sơn trả 20 triệu đồng gọi là “lợi nhuận”, khiến nạn nhân tin tưởng tiếp tục rót vốn. Tổng cộng, bà T. nhiều lần đưa tiền cho Sơn với số tiền lên tới 2,5 tỷ đồng. Thời gian đầu, Sơn trích hơn 200 triệu đồng trả cho bà T., coi như tiền lãi từ khoản đầu tư.

Khi bà T. dừng góp vốn, Sơn lập tức ngừng trả lợi nhuận và tìm cách né tránh. Nghi ngờ bị lừa, nạn nhân đã tố cáo tới cơ quan công an.

Ngoài phi vụ “rút tiền thẻ tín dụng”, Sơn còn chiếm đoạt của bà T. 150 triệu đồng với lý do làm giấy tờ đất tại Bình Phước cũ (nay thuộc Đồng Nai) nhưng không thực hiện và kêu gọi bà T. góp thêm 350 triệu đồng để thuê văn phòng nhập cát từ Campuchia. Thực tế, chỉ một phần nhỏ số tiền này dùng để đặt cọc thuê nhà, phần lớn Sơn chiếm đoạt trả nợ.

Sau khi bị tố giác, Lê Trần Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. Công an TP.HCM thông báo, ai từng là nạn nhân của Sơn liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, gặp ông Hồ Quốc Hoàng (SĐT: 069.3187.244) để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.