Khởi tố hai người phụ nữ thu mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về bán kiếm lời

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1977, trú xã Đông Hưng) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1981, trú xã Bắc Đông Hưng, cùng tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Thị Phương. (Ảnh: Quang Huy)

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện tại Cơ sở giết mổ của Nguyễn Thị Lan tại xã Đông Hưng có lợn sống bị mắc dịch tả lợn Châu Phi đang chuẩn bị giết mổ và gần 500kg thịt lợn đã pha lọc thành phẩm có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, đổi màu.

Sau khi kiểm nghiệm yếu tố dịch tễ, xác định toàn bộ số thịt đã được pha lọc cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ số thịt lợn thành phẩm bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: Quang Huy)

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Lan khai nhận số lượng lợn và thịt lợn trên được thu mua với giá rẻ về để cùng với Nguyễn Thị Phương tổ chức mổ thịt ngay tại Cơ sở giết mổ của Lan. Sau đó sẽ trà trộn bán lại với giá rẻ để kiếm lời.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đây là vụ án đầu tiên tại tỉnh này bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm thực phẩm, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát và diễn biến phức tạp.