Khởi tố, bắt giam nhân viên ngân hàng ở An Giang lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng Phạm Chí Hửu (SN 1996, ngụ xã Trung Hưng, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Chí Hửu tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Chí Hửu và bà H.K.L. cùng là nhân viên một ngân hàng thương mại. Do cần tiền trả nợ, Hửu đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của bà H.K.L. (ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Cụ thể, Hửu đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay 1,1 tỷ đồng để cùng tiền cá nhân mua lô đất tại địa chỉ F17-26, đường Trần Huy Liệu, phường Rạch Giá. Để tạo lòng tin, Hửu nhờ người thân đến UBND xã Trung Hưng (TP Cần Thơ) làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, với lý do bổ sung hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đồng thời, Hửu sử dụng hình ảnh bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do một người môi giới gửi qua Zalo rồi chuyển tiếp cho bà H.K.L. làm tài sản bảo đảm khoản vay. Theo cơ quan điều tra, nếu không có thông tin vay tiền để mua lô đất nêu trên, bà H.K.L. sẽ không đồng ý cho vay.

Sau khi nhận tiền, Hửu đã chuyển toàn bộ 1,1 tỷ đồng để trả các khoản nợ cá nhân. Trong thời gian vay mượn, đối tượng vẫn khẳng định với bà H.K.L. rằng số tiền được dùng để mua lô đất nói trên, đồng thời đưa ra nhiều lý do như không thỏa thuận được giá mua đất, cho bạn mượn tiền… nhằm kéo dài thời gian và che giấu hành vi gian dối.

Khi phát hiện Hửu sử dụng tiền vay không đúng mục đích và cung cấp thông tin không đúng sự thật, bà H.K.L. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Làm việc với cơ quan điều tra, Phạm Chí Hửu thừa nhận toàn bộ hành vi, khai nhận số tiền chiếm đoạt được dùng để trả nợ cho người khác.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.