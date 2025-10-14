Khởi tố 5 người trong ê kíp phẫu thuật khiến bệnh nhân tử vong ở TP.HCM

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 người liên quan vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 28/5, chị P.T.T.D. (sinh năm 1993) đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris (đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) để thực hiện một số dịch vụ thẩm mỹ. Sau khi được tư vấn, bệnh viện bố trí ê-kíp phẫu thuật gồm các cá nhân: Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương.

Từ trái qua, Phạm Thị Quyên, Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Nguyễn Hoàng Thái Dương, Nguyễn Minh Dũng. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trong quá trình phẫu thuật, chị D. có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp. Ê kíp đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Quá trình điều tra xác định trong ê-kíp phẫu thuật có nhiều sai phạm về điều kiện hành nghề. Cụ thể, bác sĩ Bùi Đức Nhiên và điều dưỡng Phạm Thị Quyên không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Paris; Nguyễn Hoàng Thái Dương không có chứng chỉ hành nghề và cũng không được đăng ký hành nghề tại cơ sở này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các thành viên ê kíp phẫu thuật đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, dẫn đến cái chết của chị D.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP.HCM quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh” theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.