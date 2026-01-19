Khởi công khu công nghiệp sinh thái IDICO Vinh Quang - Giai đoạn 1

(VTC News) -

IDICO Vinh Quang là một trong hai dự án đầu tiên tại Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt đầu tư theo mô hình khu công nghiệp sinh thái (Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 05/01/2025). Dự án được thiết kế đảm bảo tiêu chí sản xuất bền vững, hạ tầng tuần hoàn, kiểm soát môi trường từ giai đoạn quy hoạch.

Dự án có quy mô 350 ha, giai đoạn đầu triển khai 226 ha với tổng mức đầu tư gần 3.550 tỷ đồng. Việc xây dựng và vận hành được IDICO trực tiếp thực hiện, dựa trên 25 năm kinh nghiệm phát triển hạ tầng công nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm.

Lễ khởi công IDICO Vinh Quang tại Hải Phòng ngày 15/1/2026.

Đây cũng là KCN sinh thái đầu tiên được thành lập mới tại vùng động lực phía Tây Nam Hải Phòng, góp phần mở rộng không gian công nghiệp của địa phương trong bối cảnh thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút FDI trong lĩnh vực sản xuất.

Bên cạnh ưu điểm mô hình sinh thái, IDICO Vinh Quang có vị trí đắc địa. Dự án nằm liền kề cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 10, sân bay Cát Bi và các cảng biển lớn, cung cấp cho doanh nghiệp lợi thế về logistics và nguồn lao động dồi dào từ các địa phương liền kề như tỉnh Thái Bình cũ (nay thuộc Hưng Yên) và tỉnh Hải Dương cũ (nay thuộc Hải Phòng).

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đặng Chính Trung - Tổng Giám đốc IDICO - khẳng định: “KCN Sinh thái IDICO Vinh Quang là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghiệp bền vững của IDICO, hướng tới sự hài hòa giữa sản xuất, không gian sinh hoạt và tiện ích cộng đồng, góp phần vào sự phát triển lâu dài của thành phố Hải Phòng”.