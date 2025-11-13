Khoảnh khắc ngôi chùa 1.500 tuổi ở Trung Quốc bị thiêu rụi

(VTC News) -

Khoảnh khắc chùa Vĩnh Thanh cháy trơ khung. (Video: Weibo)

Chính quyền thị trấn Phượng Hoàng thuộc thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc thông báo vào lúc 11h24 sáng 12/11, đám cháy lớn bùng phát tại công trình kiến ​​trúc truyền thống trên núi Phượng Hoàng.

Thông cáo cũng cho biết vụ cháy không ảnh hưởng đến những khu vực rừng xung quanh và nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Thông quan một số video do cư dân mạng đăng tải cho thấy tòa nhà lầu cao tầng bên trong chùa Vĩnh Thanh trên núi Phượng Hoàng bị ngọn lửa thiêu rụi. Sau vụ hỏa hoạn, công trình thậm chí còn trơ khung.

Khu thắng cảnh núi Phượng Hoàng thuộc thị trấn Phượng Hoàng, thành phố Trương Gia Cảng, gồm 3 điểm tham quan chính là phố cổ Điềm Trang, nhà hát dân ca Hà Dương và chùa Vĩnh Thanh. Đây là khu vực thu hút đông đảo du khách nhờ cảnh quan cổ kính và giá trị lịch sử lâu đời.

Ngôi chùa được xây dựng từ thời Đông Ngô, niên hiệu Xích Ô hơn 1.500 năm trước và từng nằm trong danh sách “Nam triều tứ bách bát thập tự” (480 ngôi chùa thời Nam triều) nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi ngôi chùa này tiến hành cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy.