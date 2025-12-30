Khoáng nóng - chìa khóa đầu tư trong kỷ nguyên wellness

(VTC News) -

Khoáng nóng - “chất xúc tác” cho sự phát triển của nhiều vùng đất

Trong nhiều thập kỷ, khoáng nóng được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ trị liệu và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu, tài nguyên địa chất này đang dần chuyển hóa thành “đòn bẩy mềm” thúc đẩy kinh tế - xã hội tại nhiều quốc gia.

Khoáng nóng chứa nhiều hàm chất có lợi, hỗ trợ điều trị chăm sóc sức khỏe.

Tại Nhật Bản, văn hóa tắm khoáng nóng onsen không chỉ là một phần đời sống tinh thần mà còn gắn chặt với sự phát triển của nhiều địa phương.

Thực tế điều này không chỉ giới hạn ở Nhật Bản. Tại Tambon Khlong Thom Nuea (Thái Lan), khu suối khoáng nóng tự nhiên tại đây thu hút hơn 1.000 lượt khách đến mỗi ngày, mang lại doanh thu ước tính từ 18 - 72 triệu baht mỗi năm cho kinh tế địa phương, đồng thời kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và dịch vụ du lịch. Đây là một con số ấn tượng đối với một khu vực nông thôn tại Thái Lan từ khi phát triển mô hình dịch vụ gắn với suối khoáng nóng.

Theo khảo sát từ MDPI.com năm 2023, tỉnh Phúc Kiến tại Trung Quốc nhờ chuyển sang mô hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trị liệu, phát triển bất động sản gắn với khoáng nóng đã giúp tỉnh nâng cấp cấu trúc kinh tế, thúc đẩy và cải thiện đáng kể mức sống, thu nhập của người dân.

Tại Việt Nam, Thanh Thủy (Phú Thọ) chính là minh chứng rõ nét cho khả năng “mở đường” của khoáng nóng. Nhờ phát triển các dự án du lịch nghỉ dưỡng khai thác khoáng nóng, địa phương này đã thu hút hơn 7.000 tỷ đồng vốn đầu tư để phát triển du lịch, với doanh thu du lịch dự kiến đạt hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2025, và dự kiến doanh thu đạt cao gần 1.800 tỷ đồng vào năm 2030.

Vì vậy, có thể thấy khoáng nóng đang trở thành chất xúc tác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các vùng đất, quốc gia, góp phần giúp bất động sản gắn với mạch khoáng nóng được “đánh thức” giá trị.

Bất động sản khoáng nóng trở thành tài sản đầu tư

Bất động sản gắn với khoáng nóng được “đánh thức” giá trị.

Tại Thái Lan, theo dữ liệu từ trang bất động sản FaWaz, những căn biệt thự khoáng nóng tại khu vực Ban Sahako được giao dịch với mức giá vượt 51 tỷ, phản ánh rõ sức hút của loại hình bất động sản hiếm, gắn với trải nghiệm sống và trị liệu cao cấp. Còn ở Nhật Bản, giá trị đất tại những khu vực có khoáng nóng nổi tiếng như Atami đã tăng đến 9,2% vào năm 2024, biến nơi đây thành điểm nóng cho đầu tư bất động sản.

Giá trị của dòng bất động sản này đến từ bốn yếu tố cốt lõi: Tài nguyên hữu hạn khó tái tạo, có tác dụng trị liệu, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt hữu ích cho người gặp vấn đề về xương khớp, tim mạch, da liễu…, khả năng sinh lời kép từ khai thác du lịch và cho thuê dài hạn, cùng nhu cầu ngày càng gia tăng về chăm sóc sức khỏe chủ động khi dân số già hóa.

Trong bối cảnh đó, Thera Home - căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam do Tập đoàn Onsen Fuji kiến tạo, được coi là một trong những bước đi chiến lược với ba dự án quy mô tại ba tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Ninh Bình. Với Onsen Fuji, khoáng nóng không chỉ là yếu tố tạo khác biệt cho sản phẩm bất động sản, mà là nền tảng để định hình một lối sống dài hạn, nơi con người “sống khỏe mỗi ngày”, thay vì chỉ tìm đến trị liệu khi bệnh tật xuất hiện.

Tổ hợp căn hộ Tokyu Retreat - kiến tạo lối “sống trị liệu mỗi ngày” cho cư dân.

Tổ hợp căn hộ Tokyu Retreat xuất hiện giữa lòng Thanh Thủy - mảnh ghép tinh hoa kế thừa trọn vẹn giá trị độc quyền của Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Lynntimes Thanh Thủy, tạo nên dấu ấn với phong cách “sống trị liệu mỗi ngày” cho cư dân.

Điểm tạo nên bản sắc riêng của Tokyu Retreat chính là mô hình căn hộ trị liệu tích hợp chăm sóc y tế 24/7 - một bước tiến vượt ra khỏi khuôn mẫu của các mô hình bất động sản, nhà ở thông thường. Trung tâm y tế nội khu được vận hành như một hệ thống chăm sóc sức khỏe thường trực, nơi cư dân được theo dõi sức khỏe định kỳ, kiểm tra các chỉ số cơ bản và tiếp cận hỗ trợ y tế kịp thời khi cần thiết.

Bên cạnh đó, căn hộ trị liệu còn sở hữu liệu pháp trị liệu bằng tự nhiên và tinh thần. Nơi có ánh sáng sinh học, không khí trong lành, không gian xanh và yếu tố khoáng nóng được đan cài hài hòa trong từng căn hộ, giúp cơ thể được thư giãn và phục hồi năng lượng.