Khánh Phương sau đỉnh cao: Sự nghiệp lặng lẽ, vướng lùm xùm quảng cáo web cá độ

(VTC News) -

Gần đây, ca sĩ Khánh Phương góp mặt trong MV Anh em trước sau như một - video ca nhạc của nhóm Ngũ Hổ Tướng. Vài ngày sau, khán giả phát hiện trong nhiều phân cảnh logo của trang web cá độ xuất hiện trên ly, áo, bao bì... Tình tiết này tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt, khiến các ca sĩ liên quan bị chỉ trích vì để hình ảnh được cho là liên quan đến hoạt động cá cược xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc.

Ngày 23/9, Công an TP.HCM mời làm việc đối với nhóm sản xuất, diễn viên tham gia MV Anh em trước sau như một.

Khánh Phương gây tranh cãi khi góp mặt trong MV có nhiều phân cảnh quảng cáo web cá độ.

Khánh Phương lên tiếng xin lỗi, cho biết cảm thấy buồn khi mọi việc xảy ra khiến khán giả tranh cãi. Theo lời giải thích, Khánh Phương và nhóm nhận được lời mời hợp tác tài trợ của một công ty TNHH truyền thông và giải trí sự kiện. Họ muốn xuất hiện logo một vài cảnh nhỏ trong MV.

Giọng ca Chiếc khăn gió ấm thừa nhận vì sơ suất đã không có sự kiểm tra, rà soát thông tin rõ ràng về logo này, khiến sự việc xảy ra quá tiêu cực và gây bức xúc cho khán giả.

"Khánh Phương cảm thấy quá sơ suất và chủ quan. Sai lầm này thật sự quá lớn nhưng Khánh Phương và các anh em không hề có ý định quảng bá cho thương hiệu nào liên quan cờ bạc. Cho phép Khánh Phương cùng anh em trong nhóm gửi đến lời xin lỗi sâu sắc và chân thành nhất đến quý vị", nam ca sĩ nhắn nhủ.

Khánh Phương đang cùng các thành viên của nhóm tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giải trình rõ ràng về vấn đề này. Anh hy vọng khán giả sẽ phần nào thông cảm để nhóm có cơ hội sửa sai, tiếp tục cống hiến với nghệ thuật.

Sự nghiệp nhiều thăng trầm

Khánh Phương sinh năm 1981 tại TP.HCM trong gia đình khá giả. Năm 2001, anh lập nhóm nhạc MP5 cùng Trương Thế Vinh, Trần Tuyên và Phương Tài. Sau khi nhóm tan rã, anh theo đuổi sự nghiệp solo từ năm 2006.

Ca khúc Chiếc khăn gió ấm (2008) giúp Khánh Phương trở thành một trong những giọng ca đình đám lúc bấy giờ. Nhiều bản hit khác như Tựa vào vai anh, Mưa thủy tinh, Ngàn lần khắc tên em tiếp tục đưa anh đến gần khán giả.

Sau thời kỳ đỉnh cao, Khánh Phương ra sản phẩm không để lại dấu ấn, chủ yếu hoạt động show diễn nhỏ.

Tuy nhiên, sau giai đoạn đỉnh cao, sự nghiệp của Khánh Phương dần lặng lẽ. So với các ca sĩ cùng thời, anh ít nổi bật, hoạt động chủ yếu trong những show diễn nhỏ.

Những năm gần đây, nam ca sĩ vẫn ca hát, làm video cover, thỉnh thoảng phát hành sản phẩm mới. Cuối năm 2024, anh tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 15 năm ca hát tại Nhật Bản và ra mắt MV Nơi hoàng hôn tắt. Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến và làm mới mình để chạm tới khán giả.

Ồn ào đời tư, công việc kinh doanh

Ngoài âm nhạc, Khánh Phương tham gia đầu tư chứng khoán. Tháng 6/2023, anh bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 245 triệu đồng vì giao dịch cổ phiếu không công bố thông tin.

Cùng năm, vợ anh – bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc một công ty bất động sản – bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Khánh Phương cũng bị dừng giao dịch một số bất động sản để phục vụ điều tra, do đứng tên giúp vợ. Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định anh không đồng phạm trong vụ án.

Những biến cố này ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống lẫn sự nghiệp, buộc anh phải hoãn kế hoạch tổ chức liveshow trong năm 2023.

Khánh Phương vướng ồn ào đầu tư chứng khoán, kinh doanh.

Trong chia sẻ hiếm hoi, Khánh Phương thừa nhận năm 2023 là quãng thời gian khó khăn nhưng khẳng định cuộc sống đã dần ổn định. Từ năm 2024 anh trở lại hoạt động nghệ thuật, thỉnh thoảng đi nước ngoài biểu diễn.

Về đời tư, nam ca sĩ kín tiếng, ít chia sẻ trên mạng xã hội. Anh chưa từng công khai rõ ràng mối quan hệ với vợ doanh nhân. Trước đó, Khánh Phương nhiều lần nói rằng bản thân sống độc thân, ưu tiên sự nghiệp và dành thời gian chăm sóc cha mẹ.

Đáp lại tin đồn là “đại gia” sở hữu khối tài sản lớn, giọng ca Chiếc khăn gió ấm khẳng định anh chỉ là người bình thường, không thiếu thốn nhưng cũng không tự nhận giàu có.