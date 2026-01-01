Khám phá những khoảnh khắc khoa học nổi bật 2025 qua ống kính

(VTC News) -

Mực băng giá

(Nguồn: Chuyển thể từ Z. Yang et al. Nano Lett)

Con gấu nước này sở hữu thứ có lẽ là hình xăm nhỏ nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng chùm tia điện tử để khắc các chấm vào một lớp băng bao phủ cơ thể con vật. Chùm tia biến đổi chất này thành hợp chất bám vào da, khiến hình xăm vẫn hiện rõ khi phần băng còn lại bay hơi. Độ chính xác cực cao của phương pháp này đồng nghĩa với việc nó có thể được ứng dụng trong kỹ thuật y sinh. Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu xăm hình cho cả những sinh vật nhỏ hơn, bao gồm cả vi khuẩn.

Cuộc sống xanh

(Nguồn: Jan Rosenboom/Nikon Small World)

Hình ảnh hiển vi do kỹ sư hóa học Jan Rosenboom chụp cho thấy các cụm tảo Volvox trôi nổi trong một giọt nước. Mỗi cụm được tạo thành từ hàng trăm đến hàng nghìn tế bào riêng lẻ phối hợp với nhau — mang đến cái nhìn thoáng qua về hình dạng của sự sống đa bào thời kỳ đầu. Bức ảnh này đã giành giải nhì chung cuộc trong cuộc thi ảnh hiển vi Nikon Small World 2025.

Thận nhân tạo

(Nguồn: Pedro Medina/Li Lab)

Mô hình thận người được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm này là một bước tiến hướng tới việc tạo ra thận nhân tạo. Các đơn vị lọc nhỏ hình thành xung quanh một ống dẫn trung tâm, tương tự cấu trúc của thận thật. Khi được cấy ghép vào chuột, các cấu trúc này có thể lọc máu và hấp thụ protein.

Sên biển năng lượng mặt trời

(Nguồn: Giancarlo Mazarese/Ocean Photographer of the Year 2025)

Sên biển cừu Costasiella kuroshimae có khả năng ăn tảo và tích trữ lục lạp vào tế bào của chính nó, nơi chúng thu nhận ánh sáng mặt trời và tạo năng lượng thông qua quang hợp. Loài sên này được đặt tên theo các cơ quan cảm giác ở hai bên đầu trông giống tai cừu. Bức ảnh do Giancarlo Mazarese chụp khi sên đang đẻ trứng theo hình xoắn ốc, nằm trong loạt ảnh được vinh danh tại giải thưởng Nhiếp ảnh gia Đại dương của năm 2025.

Sự hồi sinh của tê giác

(Nguồn: Ami Vitale/BigPicture Natural World Photography Competition)

Tê giác đen (Diceros bicornis) ở Kenya đã phục hồi từ bờ vực tuyệt chủng nhờ nỗ lực bảo tồn. Trong bức ảnh đoạt giải tại cuộc thi nhiếp ảnh động vật hoang dã BigPicture 2025, một nhóm chuyên gia đang điều trị cho một con tê giác bị bệnh, thể hiện kỹ năng và sự phối hợp cần thiết để xử lý những con vật mạnh mẽ này một cách an toàn — ngay cả khi chúng đang được gây mê.

Hỏa hoạn đô thị

(Nguồn: Ethan Swope/Associated Press/Alamy)

Thành phố Los Angeles, California, Mỹ, đã trải qua một số vụ cháy gây chết người và tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử vào tháng Giêng. Ngọn lửa lan nhanh qua các khu dân cư, biến hàng nghìn tòa nhà thành đống đổ nát cháy đen. Các nhà nghiên cứu cho biết mật độ xây dựng cao và gió mạnh là yếu tố khiến lửa lan nhanh. Hiện tượng “thay đổi thời tiết đột ngột” — từ rất ẩm ướt sang rất khô hạn — cũng góp phần. Những trận hỏa hoạn đô thị tương tự có thể trở nên phổ biến hơn trong tương lai khi Trái đất nóng lên.

Ánh sáng đầu tiên

(Nguồn: NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory)

Bức ảnh tuyệt đẹp về Tinh vân Trifid (phía trên bên phải) và Tinh vân Lagoon được ghép từ hàng trăm hình ảnh chụp bởi máy ảnh kỹ thuật số 3.200 megapixel — lớn nhất thế giới — tại Đài quan sát Vera C. Rubin ở Chile, chính thức đi vào hoạt động năm 2025.