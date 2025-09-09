Khám phá nhịp sống giao hòa từ Tower A - Masteri Rivera Danang

(VTC News) -

Tower A - Masteri Rivera Danang mở ra hành trình sống đa trải nghiệm, hài hòa phong cách quốc tế và bản sắc địa phương ngay trung tâm Thành phố đáng sống. Với vị trí đắc địa, thiết kế chuẩn quốc tế và hệ tiện ích compound khép kín đặc quyền, Tower A còn mang tới cuộc sống trọn vẹn giữa làm việc - thư giãn - kết nối cộng đồng.

Nhịp sống an nhiên với tầm nhìn khoáng đạt tại Tower A

Tọa lạc ngay tại mặt đường Quy Mỹ, trái tim của Đà Nẵng, Tower A - Masteri Rivera Danang sở hữu khả năng dễ dàng kết nối với các tiện ích lân cận như siêu thị Lotte Mart, cung thể thao Tiên Sơn, trường quốc tế Sky-line, cũng như các điểm đến biểu tượng của Đà Nẵng như biển Mỹ Khê, Cầu Rồng, Cầu Sông Hàn… Vị trí đắc địa này kết hợp cùng thiết kế mở tinh tế mang đến tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn vẻ đẹp Đà Nẵng, để mỗi cư dân đều tìm thấy sự cân bằng giữa năng lượng đô thị và bình yên nội tại.

Tầm nhìn thoáng đãng bao quát vẻ đẹp Đà Nẵng của Tower A - Masteri Rivera Danang.

Tầm nhìn từ ban công mỗi căn hộ trải ra bức tranh giao hòa giữa thiên nhiên và phố thị giàu cảm xúc. Phóng xa tầm mắt là khung cảnh hiền hòa, nơi “tam hà giao hội” gồm sông Hàn, Cẩm Lệ và Cầu Đỏ, mang theo mạch nguồn sinh khí của an yên và thư thái mỗi ngày. Hơi thở tự do vô hạn của đại dương xanh thẳm và bờ cát Mỹ Khê trứ danh mở ra khung cảnh sinh động trải dài bất tận, cũng là một đặc quyền hiếm có chỉ dành cho cư dân tầng cao.

Ngay bên dưới, tầm nhìn xuống cảnh quan nội khu được sắp đặt như một hành trình trải nghiệm đa chiều. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên xanh mát, Tower A khơi gợi cảm hứng khám phá và kết nối qua hệ tiện ích vườn dạo bộ, bể bơi ngoài trời hiện đại, khu vui chơi trẻ em… để cùng cư dân nuôi dưỡng một nhịp sống cân bằng, khỏe mạnh.

Tầm nhìn xuống cảnh quan nội khu đa chiểu từ Tower A - Masteri Rivera Danang.

Song hành cùng tầm nhìn thiên nhiên ấn tượng từ Tower A là nhịp sống rực rỡ của một Đà Nẵng hiện đại - nơi Cầu Rồng uy nghi vươn mình, Cầu Sông Hàn lung linh trong đêm và những màn pháo hoa quốc tế thắp sáng bầu trời thành phố. Từ vị trí tâm điểm này, Tower A mang đến đặc quyền hiếm có: Vừa bắt nhịp cùng sự phát triển năng động, vừa tận hưởng trọn vẹn sức sống căng tràn.

Tower A mở ra hành trình sống trọn vẹn giao hòa giữa thiên nhiên, di sản và nhịp sống hiện đại. Đây là nơi cư dân tìm thấy sự cân bằng và nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày - những khoảnh khắc thư thái, chữa lành, trong vòng tay rộng mở của thiên nhiên, ngay giữa lòng đô thị giàu bản sắc.

Tiếp nối hành trình kiến tạo phong cách sống Masteri tại thành phố đáng sống

Kế thừa tinh hoa từ bộ sưu tập phong cách sống Masteri (Masteri Collection), Tower A - Masteri Rivera Danang tiếp tục khẳng định chuẩn sống quốc tế ngay giữa lòng Thành phố đáng sống.

Với hệ thống 31 tiện ích compound khép kín, dự án kiến tạo một hệ sinh thái cân bằng hoàn hảo giữa công việc, thư giãn và kết nối cộng đồng. Bên cạnh đó, hệ tiện ích trong nhà của Tower A - từ sảnh đón tiếp sang trọng, phòng gym & yoga hiện đại đến khu vui chơi và trải nghiệm dành cho trẻ em - đều được tính toán tỉ mỉ và tinh tế, mở ra những góc nhìn khoáng đạt, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân.

Bộ sưu tập căn hộ chuẩn phong cách sống Masteri của Tower A - Masteri Rivera Danang.

Cùng với tiêu chuẩn bàn giao quốc tế, Tower A giới thiệu bộ sưu tập đa dạng với các loại hình căn hộ 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN và Dual Key. Layout căn hộ được thiết kế thông minh, linh hoạt đáp ứng nhu cầu phong phú của nhiều nhóm khách hàng - từ những người trẻ năng động tìm kiếm không gian riêng để khởi tạo hành trình độc lập, đến các gia đình đa thế hệ mong muốn cân bằng sự gắn kết và riêng tư.

Tower A - Masteri Rivera Danang trở thành biểu tượng tiếp nối dấu ấn phong cách sống Masteri, nơi mỗi khung cửa sổ mở ra một tác phẩm nghệ thuật, mỗi tiện ích mang đến một trải nghiệm trọn vẹn, và mỗi căn hộ là một tổ ấm chuẩn mực quốc tế. Qua đó, Masterise Homes tiếp tục khẳng định năng lực phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, đồng hành cùng Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng cư dân và kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại.