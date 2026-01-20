Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Kiều Phú

(VTC News) -

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tinh thần khơi dậy khát vọng cống hiến vì một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam giao Đoàn Thanh niên Học viện chủ trì, phối hợp với các đoàn thể, đơn vị chức năng của Học viện và chính quyền địa phương tổ chức chương trình: “Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí” tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội. Sự kiện là hành động thiết thực của tuổi trẻ Học viện nhằm bồi đắp nền tảng sức khỏe cộng đồng, sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chương trình là nhịp cầu kết nối, sẻ chia khó khăn với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “Tương thân tương ái” của dân tộc.

Trong kỷ nguyên mới, đội ngũ y bác sĩ, giảng viên và sinh viên Học viện luôn ý thức được trách nhiệm phụng sự, góp phần xây dựng nền tảng y tế vững chắc để đất nước vững bước đi lên. Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần tự chủ, tự cường và khát vọng cống hiến của đội ngũ thầy thuốc trẻ trong việc xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.

Chương trình được triển khai trong 05 đợt, tại 05 điểm dân cư trên địa bàn xã Kiều Phú với mục tiêu khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và thực hiện các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc cho khoảng 2.500 người dân. Đối tượng thụ hưởng chính là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người cao tuổi trên địa bàn xã.

Chương trình quy tụ đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm của Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh, cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác tầm soát và điều trị hiệu quả. Bên cạnh công tác chuyên môn, các phần quà nhu yếu phẩm cũng được chuẩn bị chu đáo để trao tặng, góp phần cùng bà con đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình. Lực lượng đoàn viên thanh niên và sinh viên tình nguyện của Học viện sẽ đồng hành xuyên suốt để đảm bảo chương trình diễn ra An toàn – Thiết thực – Hiệu quả.

Lịch trình triển khai cụ thể:

● Đợt 1: Trạm Y tế Ngọc Mỹ – ngày 17/01/2026

● Đợt 2: Trạm Y tế Cấn Hữu – ngày 18/01/2026

● Đợt 3: Trụ sở Trạm Y tế – ngày 24/01/2026

● Đợt 4: Trạm Y tế Ngọc Liệp – Sáng ngày 25/01/2026

● Đợt 5: Trạm Y tế Tuyết Nghĩa – Chiều ngày 25/01/2026

Mỗi sự sẻ chia tại xã Kiều Phú chính là một viên gạch hồng góp phần vào mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân và sự phồn vinh của đất nước. Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, khẳng định giá trị của Y học cổ truyền trong thời đại mới.