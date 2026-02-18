(VTC News) -

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, câu chuyện mở hàng đầu năm tiếp tục trở thành mối quan tâm hàng đầu của giới kinh doanh. Trong nhịp sống thương mại ngày càng sôi động, việc lựa chọn ngày giờ khai trương đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa truyền thống mà còn được xem là bước khởi đầu quan trọng, tạo động lực tinh thần cho cả một năm làm ăn.

Theo quan niệm dân gian lâu đời, ngày đầu tiên mở cửa buôn bán có thể tác động đến tâm lý, niềm tin và kỳ vọng về sự hanh thông, tài lộc trong suốt 12 tháng tiếp theo. Chính vì vậy, nhiều gia đình kinh doanh, từ cửa hàng nhỏ lẻ đến doanh nghiệp, công ty quy mô lớn, đều chú trọng lựa chọn ngày đẹp, giờ đẹp, phù hợp với tuổi và bản mệnh của gia chủ để thực hiện mở hàng đầu năm.

Mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 ngày nào, giờ nào đẹp? (Ảnh: Nhật Thùy)

Khai trương, mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 ngày nào, giờ nào đẹp?

Theo lịch ngày tốt, có 6 ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026 được đánh giá phù hợp cho hoạt động khai trương, mở cửa lấy lộc đầu năm.

Mùng 2 Tết

Mùng 2 Tết năm Bính Ngọ rơi vào thứ Tư, ngày 18/02/2026 Dương lịch, tức ngày Quý Hợi theo lịch âm. Sau ngày mùng 1 dành cho nghỉ ngơi, sum họp gia đình, nhiều chủ cửa hàng lựa chọn mùng 2 là thời điểm khởi động hoạt động kinh doanh.

Việc mở hàng vào ngày này giúp gia chủ tạo tâm thế phấn khởi, chủ động kết nối lại với khách hàng, đồng thời chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho các kế hoạch dài hơi trong năm mới.

Những khung giờ đẹp trong ngày gồm: 3h-5h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Mùng 4 Tết

Mùng 4 Tết rơi vào thứ Sáu, ngày 20/02/2026 Dương lịch, ứng với ngày Ất Sửu âm lịch. Đây được xem là một trong những lựa chọn hàng đầu cho việc mở hàng khai trương đầu năm 2026 khi thị trường bắt đầu sôi động trở lại sau những ngày đầu xuân.

Khai trương vào mùng 4 giúp gia chủ đón nhận luồng sinh khí mới, thu hút sự chú ý của khách hàng trong bối cảnh nhu cầu mua sắm tăng cao. Thời điểm này cũng thuận lợi để tạo nền móng tăng trưởng doanh thu ngay từ những ngày đầu tháng Giêng.

Những khung giờ đẹp gồm: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.

Mùng 6 Tết

Mùng 6 Tết năm Bính Ngọ rơi vào Chủ Nhật, ngày 22/02/2026 Dương lịch, tức ngày Đinh Mão âm lịch. Trong quan niệm truyền thống, số 6 gắn với chữ “Lộc”, vì vậy đây là ngày được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để tổ chức lễ khai trương quy mô lớn.

Ngày này được xem là ngày “Đại Cát”, thích hợp để tiến hành các hoạt động chính thức như ra mắt công ty, văn phòng, chi nhánh mới. Việc mở hàng vào mùng 6 mang ý nghĩa củng cố niềm tin về một năm kinh doanh phát đạt, ổn định và thịnh vượng.

Những khung giờ đẹp gồm: 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.

Mùng 8 Tết

Mùng 8 Tết là thứ Ba, ngày 24/02/2026 Dương lịch, ứng với ngày Kỷ Tỵ âm lịch. Trong phong thủy, số 8 tượng trưng cho sự phát triển và thăng tiến. Vì vậy, mở cửa kinh doanh vào ngày này được kỳ vọng giúp gia chủ tận dụng vận khí hanh thông của đất trời đầu xuân.

Đây cũng là thời điểm phù hợp cho các giao dịch quan trọng như ký kết hợp đồng, nhập hàng hóa mới hoặc khởi động các chiến dịch kinh doanh đầu năm.

Những khung giờ đẹp gồm: 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Mùng 9 Tết

Mùng 9 Tết rơi vào thứ Tư, ngày 25/02/2026 Dương lịch, tức ngày Canh Ngọ âm lịch. Con số 9 thường được xem là biểu trưng cho sự viên mãn và bền vững lâu dài.

Khai trương vào ngày này mang ý nghĩa cầu chúc cho sự nghiệp kinh doanh ổn định, duy trì uy tín thương hiệu và giữ được lượng khách hàng trung thành xuyên suốt cả năm. Với những người mong muốn xây dựng nền tảng phát triển dài hạn, mùng 9 là lựa chọn đáng cân nhắc.

Những khung giờ đẹp gồm: 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.

Mùng 10 Tết

Mùng 10 Tết năm Bính Ngọ rơi vào thứ Năm, ngày 26/02/2026 Dương lịch, ứng với ngày Tân Mùi âm lịch. Đây là ngày Vía Thần Tài là dịp đặc biệt quan trọng đối với giới kinh doanh.

Nhiều gia chủ lựa chọn mở hàng vào ngày này, kết hợp dâng lễ vật trang trọng với mong muốn một năm tiền bạc hanh thông, buôn may bán đắt. Trong đời sống thương mại, mùng 10 được xem là thời điểm cao điểm của hoạt động cầu tài lộc đầu năm.

Những khung giờ đẹp gồm: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Cập nhật 6 ngày tốt khai trương, khung giờ thuận lợi để khai trương, mở hàng. (Ảnh minh họa: Thy Huệ)

Cách chọn tuổi mở hàng năm Bính Ngọ 2026

Bên cạnh việc lựa chọn ngày giờ phù hợp, yếu tố tuổi người mở hàng cũng được nhiều gia chủ quan tâm. Tuy nhiên, việc này không đơn thuần là chọn người “nhẹ vía” theo cảm tính mà cần xem xét sự tương quan giữa Thiên can, Địa chi và Ngũ hành của người được chọn với năm Bính Ngọ 2026 cũng như với tuổi của chính gia chủ.

Các tuổi Tam hợp, Lục hợp với năm Bính Ngọ

Trong năm Bính Ngọ 2026, để công việc làm ăn thuận lợi, gia chủ nên ưu tiên chọn người có địa chi thuộc nhóm Tam hợp hoặc Lục hợp với chi Ngọ.

Nhóm Tam hợp: Các tuổi Dần và Tuất là hai lựa chọn hàng đầu. Sự kết hợp Dần – Ngọ – Tuất tạo thành Hỏa cục, tượng trưng cho sự nhiệt huyết, năng động và khả năng bứt phá trong kinh doanh.

Nhóm Lục hợp: Tuổi Mùi được xem là đại cát khi kết hợp với Ngọ. Sự tương hỗ này giúp giữ vững nền tảng kinh doanh, tăng cường tính ổn định và gắn kết khách hàng.

Ngoài ra, nên ưu tiên người có Thiên can Tân, Ất hoặc Kỷ để tương sinh với can Bính của năm 2026, góp phần hỗ trợ yếu tố tài lộc.

Các tuổi cần tránh

Song song với việc chọn tuổi hợp, gia chủ cũng cần lưu ý tránh mời những người có tuổi xung khắc với năm Bính Ngọ hoặc xung trực tiếp với tuổi của mình.

Các tuổi nên tránh gồm:

Tuổi Tý: Nằm trong cặp Tý – Ngọ xung nhau, có thể gây ra biến động, tranh chấp hoặc hao hụt tài chính trong ngày khai trương.

Tuổi Mão và tuổi Dậu: Thuộc bộ tứ hành xung Tý – Ngọ – Mão – Dậu, dễ mang lại những trở ngại, khiến việc khởi đầu thiếu thuận lợi.

Người đang có tang hoặc gặp vận hạn nặng: Dù tuổi có hợp nhưng nếu đang trong thời gian chịu tang, gặp năm tuổi hoặc hạn Tam Tai thì cũng nên hạn chế mời mở hàng, nhằm đảm bảo sự khởi đầu trọn vẹn và suôn sẻ.

Mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 không chỉ là nghi thức mang tính truyền thống mà còn là sự kiện đánh dấu sự tái khởi động của hoạt động kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết. Việc lựa chọn ngày giờ phù hợp, chọn người mở hàng hợp tuổi và chuẩn bị chu đáo cho lễ khai trương giúp gia chủ củng cố niềm tin, tạo động lực tích cực ngay từ những ngày đầu xuân.

Dù yếu tố phong tục đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, song sự thành công bền vững vẫn phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng thích ứng thị trường. Một khởi đầu thuận lợi kết hợp với sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là nền tảng để doanh nghiệp và hộ kinh doanh bước vào năm Bính Ngọ 2026 với tâm thế chủ động, tự tin và quyết tâm tăng trưởng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.