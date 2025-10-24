(VTC News) -

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Marcos Antonio Bednarski, Đại sứ Cộng hòa Argentina tại Việt Nam cùng đại diện Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường 34 tỉnh, thành phố; hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất và một số hệ thống phân phối lớn tại Việt Nam.

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá những sản phẩm nông sản đặc trưng, góp phần kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và khẳng định thương hiệu nông sản Việt trên thị trường.

Tại đây, hàng trăm mặt hàng nông sản đặc sắc được giới thiệu, tạo nên không gian trưng bày đa dạng, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Khu trưng bày được bố trí thành 05 khu vực theo vùng địa lý.

Khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025.

34 địa phương, mỗi tỉnh, thành phố giới thiệu một sản phẩm nông sản đặc trưng, tiêu biểu của mình, phản ánh sự phong phú của nguồn cung nông sản Việt.

Nhiều sản phẩm đã khẳng định thương hiệu trên thị trường như chè Thái Nguyên, cam Hòa Bình, cà phê Buôn Ma Thuột, mật ong Tây Nguyên, gạo ST25, cùng nhiều sản vật đặc trưng vùng miền khác. Không gian trưng bày góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Việt và thúc đẩy kết nối cung cầu.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ ra mắt “Bản đồ Nông sản Việt”, sáng kiến do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xây dựng.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu, Bản đồ Nông sản Việt sẽ giới thiệu một số sản phẩm nông sản tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của địa phương.

Danh mục sản phẩm do các địa phương đề xuất, trên cơ sở bảo đảm tiêu chí về chất lượng, uy tín và tính đại diện vùng miền. Cách tiếp cận này giúp phản ánh bức tranh đa dạng, phong phú của nông sản Việt, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong các giai đoạn tiếp theo.

Việc lựa chọn bước đầu này không chỉ nhằm giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, mang dấu ấn đặc trưng của từng địa phương, mà còn tạo nền tảng cho quá trình hoàn thiện và mở rộng dữ liệu nông sản quốc gia trong thời gian tới.

Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng một cơ sở dữ liệu thống nhất, cập nhật và minh bạch về sản phẩm nông sản Việt gắn kết nông dân, doanh nghiệp với người tiêu dùng, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh nông sản Việt trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là việc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã hỗ trợ, kết nối để Hợp tác xã Dương Yến - một trong những cơ sở nuôi cá tầm lớn của tỉnh Lai Châu giới thiệu và tiêu thụ thành công cá tầm nặng 50kg được xem là “kỷ lục” trong các trang trại nuôi cá của địa phương.

Thành công này không chỉ tạo ấn tượng mạnh mẽ tại sự kiện mà còn khẳng định chất lượng, thương hiệu nông thủy sản Việt trên thị trường.

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là dịp tôn vinh giá trị, quảng bá thương hiệu nông sản Việt, mà còn là hoạt động cụ thể hóa chủ trương phát triển thị trường trong nước gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Sự kiện tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần hình thành chuỗi cung ứng minh bạch, hiện đại, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và hiện thực hóa mục tiêu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt 2025, sáng ngày 25/10, chương trình livestream giới thiệu nông sản Việt với sự tham gia của NSND Tự Long, MC Mai Phương cùng các nghệ sĩ và KOL lên sóng trực tiếp trên kênh Tiktok Hello Vietnam.

Trong phiên phát sóng, gạo ST25, biểu trưng cho chất lượng và uy tín của nông sản Việt là sản phẩm tâm điểm, được giới thiệu với mức giá ưu đãi, thể hiện nỗ lực đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hoạt động được kỳ vọng tạo không khí sôi động, góp phần quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản Việt, đồng thời khẳng định hướng đi mới trong ứng dụng nền tảng số vào xúc tiến thương mại nội địa.