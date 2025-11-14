Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc

(VTC News) -

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (UBND tỉnh Lai Châu tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị nông sản vùng cao, quảng bá sản phẩm đặc trưng, đồng thời tạo cầu nối giao thương, thúc đẩy thị trường tiêu thụ bền vững cho các địa phương miền núi phía Bắc.

Ngày hội có sự tham gia của một số tỉnh vùng núi khu vực phía bắc như: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Sơn La, Tuyên Quang.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, thiết thực hưởng ứng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV. Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là ngày hội văn hóa – kinh tế đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc, khơi dậy sức sống mới cho sản phẩm vùng cao.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) – nhấn mạnh, Ngày hội là dịp để quảng bá các sản phẩm đặc trưng, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng miền, thúc đẩy liên kết hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế xã hội ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa của Đảng và Nhà nước.

Nhiều sản phẩm được quan tâm tại Ngày hội.

Trong những năm qua, công tác phát triển thị trường trong nước luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan chủ trì lĩnh vực này đã và đang triển khai nhiều chương trình quan trọng, như: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, Chương trình đổi mới phương thức tiêu thụ nông sản cùng nhiều hoạt động xúc tiến thương mại chuyên biệt. Nhờ đó, sản phẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được biết đến rộng rãi, vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, vừa quảng bá nét đẹp văn hóa vùng miền đến cộng đồng cả nước.

"Cục Thị trường trong nước sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thông tin, tư vấn thị trường, kết nối hệ thống phân phối, giúp sản phẩm vùng cao từng bước khẳng định vị thế, không chỉ tại thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế" Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh.

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc có sự tham gia của 74 gian hàng từ các doanh nghiệp trong tỉnh, các địa phương trong cả nước, nhất là sự có mặt của các Doanh nghiệp, Tập đoàn phân phối lớn trong nước và nước ngoài như: Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce, Công ty TNHH IMEX NEWS, Công ty Qing Shan Sheng Shi,…

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2025 cho 13 sản phẩm ưu tú trên địa bàn tỉnh. Theo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, việc bình chọn và tôn vinh này góp phần khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển bền vững, gắn với vùng nguyên liệu địa phương.

Bên cạnh trưng bày sản phẩm, Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc và doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu cũng được tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị lớn như Saigon Co.op, Wincommerce, Central Retail, IMEX News và Qing Shan Sheng Shi (Trung Quốc).

Phía nhà cung ứng có các hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu biểu của khu vực như HTX Nông công nghiệp và Thương mại du lịch Than Uyên, Công ty Dũng Long, Công ty Giống vật tư Tây Bắc, Công ty DannyGreen, HTX Thảo dược Cát Cát và hộ kinh doanh Đào Huy Cương, mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng vùng cao. Hoạt động kết nối góp phần tăng cường liên kết cung – cầu, mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương và thúc đẩy hợp tác thương mại bền vững giữa các vùng miền.

Đặc biệt, phiên livestream bán hàng trực tuyến trên kênh TikTok Hello Vietnam tạo dấu ấn nổi bật của Ngày hội, thu hút sự tham gia của lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, các KOLs và nhà cung ứng tiêu biểu. Tại phiên live, nhiều đặc sản nổi bật của Lai Châu được giới thiệu và bán trực tiếp đến người tiêu dùng cả nước như đông trùng hạ thảo An Ngân, mật ong Thanh Xuân, thịt trâu gác bếp, trà sâm Lai Châu, ruốc cá hồi Dương Yến, chè matcha, miến dong khoai sâm Sìn Hồ...

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/11 tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu. Chương trình hứa hẹn mang đến không gian hội tụ sắc màu vùng cao, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển kinh tế bền vững của các tỉnh miền núi phía Bắc.