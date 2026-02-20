Khai mạc Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên

Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Ngày 19/2, Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Bình Nhưỡng với sự tham dự của khoảng 5.000 đại biểu và sẽ kéo dài trong vài ngày.
Đại hội Đảng lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ đề ra tầm nhìn mới, phản ánh lòng trung thành kiên định của Đảng đối với nhân dân, hướng tới những thắng lợi mới và sự phát triển mạnh mẽ.
Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh 5 năm qua là giai đoạn “chuyển biến mang tính bước ngoặt” trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, khẳng định nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, đã đạt tiến triển đáng kể bất chấp các biện pháp trừng phạt và khó khăn khách quan.
“Ngày nay, nhân dân đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc từng ngày, từng giờ với tốc độ chưa từng có trong quá khứ và có sự hiểu biết rõ ràng cũng như niềm tin vào con đường phía trước và triển vọng phát triển của đất nước”, ông Kim Jong-un nhấn mạnh.
Theo ông Kim Jong-un, Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên sẽ là bước ngoặt quan trọng trong cuộc xây dựng và phát triển của Đảng nhằm hiện thực hóa các quyền và nguyện vọng của nhân dân.
Cùng với đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển và công bố các thành tựu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng nhằm tăng cường năng lực răn đe, đồng thời cho biết Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên sẽ công bố các bước tiếp theo cũng như mục tiêu xây dựng năng lực tự vệ quốc gia.
Trước thềm đại hội đảng, Triều Tiên đã tổ chức lễ bàn giao và trưng bày hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn 600mm mới, qua đó giới thiệu những bước phát triển trong lĩnh vực quốc phòng.
Đại hội thông qua 3 nội dung trong chương trình làm việc, gồm việc xem xét báo cáo công tác của Ban Chấp hành Trung ương, sửa đổi Điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành Trung ương mới.
Bình luận