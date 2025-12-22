(VTC News) -

Cuộc thi sáng tạo lan tỏa giá trị Phật giáo

Cuộc thi do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân – Yên Tử tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Chủ đề “Phật giáo trong đời sống” hướng tới việc ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa, phản ánh vẻ đẹp của đạo Phật trong sinh hoạt cộng đồng, nghi lễ tâm linh, đời sống thường nhật và các hoạt động thiện nguyện.

Tác phẩm “Chốn linh thiêng” - tác giả Phạm Hoài Nam (Hà Nội) đạt giải Cuộc thi ảnh“Phật giáo trong đời sống” lần 1.

Theo đại diện Ban tổ chức, Am Chùa Ngọa Vân – nơi gắn liền với dấu ấn lịch sử của Thiền phái Trúc Lâm và Phật hoàng Trần Nhân Tông – là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhiếp ảnh gia. Không gian chùa cổ kính, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng những hoạt động trải nghiệm đa dạng tạo nên bức tranh sống động về văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Đại diện hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu khai mạc Cuộc thi ảnh Phật Giáo trong đời sống lần thứ 3.

Thể lệ cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống”

Đối tượng dự thi: Tác giả đăng ký qua website của Ban tổ chức, điền đầy đủ thông tin, chịu trách nhiệm pháp lý về tác phẩm dự thi.

Tác phẩm dự thi: Ảnh đơn (màu hoặc đen trắng), chụp tại Việt Nam hoặc nước ngoài phù hợp chủ đề, tối đa 10 tác phẩm/tác giả.

Trải nghiệm nghệ thuật, văn hóa và tâm linh đặc sắc

Đến với Am Chùa Ngọa Vân, du khách và nhiếp ảnh gia không chỉ được hòa mình vào không gian tâm linh cổ kính mà còn có cơ hội tham gia hàng loạt hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm độc đáo:

Thiền hành theo dấu chân Phật Hoàng: Du khách được hướng dẫn thực hành thiền, cảm nhận sự tĩnh lặng và chữa lành thân-tâm giữa thiên nhiên nguyên sơ.

In mộc bản tranh Trúc Lâm, tô tranh nghệ thuật: Hoạt động này giúp người tham gia hiểu hơn về lịch sử, mỹ thuật Phật giáo và lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật thủ công truyền thống.

Viết thư pháp, thưởng thức ẩm thực chay: Không gian thư pháp mở ra cho du khách cơ hội trải nghiệm nét đẹp văn hóa Việt, đồng thời thưởng thức các món chay thanh tịnh, phù hợp với tinh thần Phật giáo.

Triển lãm sách Hán Nôm quý hiếm, nghệ thuật sắp đặt đương đại: Hệ thống trưng bày gồm 30 đầu sách Hán Nôm, 23 thác bản văn bia, 14 mộc bản tranh Trúc Lâm và pano dài 273m mô tả hành trình tu tập của Phật Hoàng, mang đến cho du khách cái nhìn sâu sắc về di sản văn hóa Trúc Lâm.

Đặc biệt trong ngày 30/12, Ban tổ chức đang tiến hành thủ tục công nhận và công bố Kỷ lục Guinness cho cuốn sách "Cư Trần Lạc Đạo" kích thước lớn (1.4m x 1.4m), được chế tác trên giấy giang - thể hiện tinh thần nhập thế độc đáo của Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam.

Những hoạt động nghệ thuật, văn hóa Phật giáo đặc sắc tại Am Chùa Ngọa Vân không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị di sản Trúc Lâm.

Cuộc thi ảnh – cơ hội vinh danh và lan tỏa giá trị văn hóa Việt

Am Chùa Ngọa Vân, nằm ở độ cao hơn 500m và cách Hà Nội khoảng 150km, là điểm lý tưởng để “săn mây” trên đỉnh Bảo Đài, hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên hơn 700 năm tuổi. Từng góc chùa, từng khoảnh khắc đều mang đậm dấu ấn lịch sử, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những ai muốn ghi lại vẻ đẹp văn hóa Phật giáo qua ống kính.

Vẻ đẹp của Am Chùa Ngọa Vân.

Những tác phẩm xuất sắc sẽ được vinh danh bởi Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại Quảng Ninh.

Cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” không chỉ là sân chơi sáng tạo cho các nhiếp ảnh gia mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt, quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

Thông tin Cuộc thi ảnh Phật giáo trong đời sống lần thứ 3 -2025 Thời gian nhận ảnh: Ngày 17 - 30/12/2026