Khải Hoàn Prime - khu compound cao cấp ven sông Nam Sài Gòn

Khải Hoàn Prime sở hữu địa thế đắc địa ven sông

Các khu compound ven sông vốn nổi tiếng với tính riêng tư, an ninh tuyệt đối, tiện nghi đẳng cấp nhưng hài hòa cùng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ. Beverly Hills Gateway của Los Angeles, Mỹ hay Marina Bay của Singapore đều là mô hình compound ven sông chuẩn mực trên thế giới, biểu tượng sống danh giá của giới thượng lưu.

Được đón nhận và phát triển trong lòng thị trường bất động sản Việt Nam, các khu compound cao cấp ven sông trở thành đích đến xứng tầm mà giới tinh hoa tìm kiếm khi chất lượng sống, giá trị tận hưởng và sự riêng tư được nâng tầm, thỏa mãn sự kỳ vọng và trở thành niềm tự hào của mỗi chủ nhân.

Sở hữu địa thế ven sông hiếm có giữa đô thị sôi động, Khải Hoàn Prime là một trong số ít dự án được quy hoạch bài bản theo mô hình compound cao cấp tại khu Nam.

Dự án tôn vinh giá trị sống xanh, thổi hồn thiên nhiên vào từng chi tiết khi ưu ái gần 80% diện tích là cây xanh, mặt nước và tiện ích nghỉ dưỡng, tương đương với các resort cao cấp, mang đến bầu không khí trong lành, khoáng đạt - một không gian sống thư thái với nhiều trải nghiệm tận hưởng thú vị.

Song song đó, chủ đầu tư khai thác tối đa lợi thế ven sông từ bố trí mặt bằng thông minh, thiết kế tối ưu 100% căn hộ view sông, lựa chọn vật liệu lan can kính cường lực cao cấp mang đến một tầm nhìn thoáng đãng, không giới hạn đến các tiện ích nội khu hướng sông hấp dẫn như Sky garden, BBQ Riverside, công viên ven sông,… giúp xóa bỏ ranh giới thô cứng giữa thiên nhiên và con người.

Tầm nhìn đắt giá ven sông tại dự án.

Là khu compound ven sông cao cấp, Khải Hoàn Prime còn được chú trọng xây dựng hệ tiện ích “all-in-one” đẳng cấp. Từ hồ bơi muối khoáng phong cách resort, quảng trường ánh sáng 1000m2, Clubhouse 3000m2, phòng gym hiện đại đến trường mầm non chuẩn quốc tế, trung tâm phát triển tài năng trẻ, siêu thị, coffee shop, cửa hàng fastfood, cửa hàng tiện ích 24/7,… hướng đến một cuộc sống đủ đầy, tiện nghi, viên mãn cho mọi cư dân.

Song hành cùng chất sống tiện nghi là hệ thống an ninh 6 lớp vận hành nghiêm ngặt: từ cổng kiểm soát, camera thông minh, đội ngũ bảo vệ, lễ tân chuyên nghiệp cho đến audio intercom và khóa cửa thông minh từng căn hộ. Lớp bảo mật nhiều tầng giúp bảo đảm tính riêng tư, hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa - văn minh - chuẩn mực, đúng tinh thần của những khu compound cao cấp tại các đô thị phát triển.

Clubhouse 3.000m2 tại dự án Khải Hoàn Prime.

Ngoài ra, với vị trí đắc địa liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng, cư dân Khải Hoàn Prime còn có thể dễ dàng tiếp cận môi trường học tập, tiện ích thương mại, giải trí, dịch vụ, sức khỏe như: Crescent Mall, Vivo City, bệnh viện Pháp Việt, BV Tâm Đức, cùng hệ thống trường quốc tế từ mầm non đến đại học. Đây cũng là bảo chứng cho giá trị bền vững của dự án khi được bao quanh bởi mạng lưới dịch vụ cao cấp đã vận hành ổn định suốt hơn hai thập kỷ.

Được biết, dự án đã nhận được thông báo đóng thuế - một bước tiến quan trọng tạo tiền đề để ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) ngay trong tháng 12/2025. Ghi nhận tiến độ thi công thực tế, công trường xây dựng đã lên tầng 11, thể hiện năng lực thi công ổn định và uy tín của chủ đầu tư.

Với mức giá trung bình 70 triệu/m² bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng như Hafele, An Cường, đây là thời điểm lý tưởng để sở hữu một không gian sống mang dấu ấn riêng tư, đẳng cấp, đồng thời tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian, trước khi dự án thiết lập mặt bằng giá mới.

Trong bối cảnh thị trường dần trở lại quỹ đạo phát triển bền vững, những dự án compound cao cấp như Khải Hoàn Prime đang định hình giá trị của bất động sản chất lượng, đáp ứng đúng kỳ vọng của khách hàng và nhà đầu tư.