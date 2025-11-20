Khải Hoàn Prime: Cơ hội sở hữu căn hộ resort với giá dưới 70 triệu/m²

(VTC News) -

Vượt qua những giai đoạn biến động, thị trường bất động sản đang đang dần phục hồi tích cực với nhu cầu quan tâm lớn, sức mua tăng mạnh. Tuy nhiên, tâm lý người mua đang ngày càng thận trọng, khắt khe hơn trong việc chọn lựa sản phẩm thay vì chỉ chạy theo xu hướng hay giá cả.

Thực tế cho thấy, các dự án đạt các tiêu chí minh bạch về pháp lý, thi công đúng tiến độ, chính sách thanh toán linh hoạt, giúp giảm áp lực tài chính đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt trên thị trường.

Khải Hoàn Prime sắp ký HĐMB tháng 12/2025.

Là dự án hiếm hoi trên trục Lê Văn Lương, liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng mang đến nguồn cung chất lượng trong giai đoạn hiện nay, căn hộ resort ven sông Khải Hoàn Prime đang thu hút đông đảo khách hàng – nhà đầu tư nhờ mức giá dễ tiếp cận, pháp lý chuẩn chỉnh cùng tiến độ xây dựng tích cực.

Theo ghi nhận, Khải Hoàn Prime đang thi công đến tầng 9, công trường hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm với quyết tâm về đích đúng cam kết của chủ đầu tư. Bên cạnh đó, Khải Hoàn Prime cũng đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng, sẵn sàng ký HĐMB vào tháng 12/2025. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng giúp dự án gia tăng giá trị và củng cố niềm tin của khách hàng.

Khải Hoàn Prime nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng.

Trong khi phân khúc căn hộ cao cấp tại khu Nam TP.HCM đã chạm ngưỡng 100 triệu/m2, Khải Hoàn Prime vẫn đang nằm trong mức giá đẹp dưới 70 triệu/m2. Bên cạnh đó, nhằm tạo lực đẩy thanh khoản và giúp khách hàng gia tăng cơ hội sở hữu, chủ đầu tư chú trọng xây dựng chính sách thanh toán theo hướng linh hoạt, phù hợp với đa dạng nhu cầu khách hàng.

Với nhiều phương thức thanh toán khách hàng được hưởng ưu đãi chiết khấu lên đến 15%. Đối với nhóm người mua nhà trẻ đang cần thời gian tích lũy tài chính có thể chọn thanh toán giãn chỉ 1%/tháng để “nhẹ gánh dòng tiền”.

Ngoài ra, phương án vay ngân hàng thông qua đối tác chiến lược HDBank của Khải Hoàn Prime tiếp tục mở rộng cánh cửa cho nhiều khách hàng khi chỉ cần thanh toán 20% đến khi nhận nhà. Khách hàng còn được hưởng loạt ưu đãi: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, không trả gốc trong 36 tháng, và miễn phí trả nợ trước hạn, giảm đáng kể áp lực chi phí trong suốt chu kỳ vay.

Đặc biệt, chủ đầu còn tung chính sách cam kết thuê lại 14 triệu đồng/tháng trong 2 năm, áp dụng cho căn hộ 1PN+ diện tích 56m². Với mức giá dưới 70 triệu/m², tỷ suất lợi nhuận cho thuê từ 6–7%/năm là con số được đánh giá hấp dẫn, đặc biệt tại khu vực liền kề Phú Mỹ Hưng – nơi hội tụ hàng ngàn sinh viên, giảng viên và nhiều chuyên gia nước ngoài học tập và làm việc với nhu cầu cho thuê luôn ở mức cao.

Ông Trần Bá Tùng – Giám đốc Kinh doanh dự án Khải Hoàn Prime - chia sẻ. “Chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng để đưa ra chính sách thanh toán tốt nhất, qua đó đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như sự bền vững trong chiến lược phát triển dự án.”

Khải Hoàn Prime kiến tạo chuẩn sống resort ven sông.

Tọa lạc trên trục đường Lê Văn Lương, liền kề Phú Mỹ Hưng, bao quanh bởi 6 trường đại học lớn và hệ tiện ích hiện hữu, Khải Hoàn Prime sở hữu vị trí đắt giá tại tâm điểm phát triển của khu Nam TP.HCM. Là compound cao cấp tại Nam Sài Gòn phát triển theo phong cách chuẩn resort ven sông, tích hợp hàng loạt tiện ích cao cấp, dự án không chỉ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hấp dẫn quanh năm, nâng tầm phong cách sống mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững cho khách hàng.

Trong bối cảnh nguồn cung mới tại khu Nam TP.HCM đang khan hiếm, Khải Hoàn Prime trở thành lựa chọn sáng giá cho khách hàng đang tìm kiếm một sản phẩm “vững tiến độ, mạnh pháp lý và tăng trưởng dài hạn”.