Khách tây thích thú khám phá làng tranh cổ trăm tuổi độc nhất Cố đô Huế

Cách trung tâm thành phố gần 9km, làng Lại Ân có tên Nôm là Sình (phường Dương Nỗ, TP Huế) nằm ở nơi hợp lưu giữa sông Hương và sông Bồ trước khi đổ ra biển. Đây là ngôi làng cổ, không chỉ nổi tiếng với nghề vật truyền thống mà còn là nơi lưu giữ nghề làm tranh dân gian nổi tiếng có thể sánh với nghề tranh ở Đông Hồ, Hàng Trống. Tuy nhiên, điểm khác biệt của tranh làng Sình là dùng trong mục đích cúng lễ, cúng xong là đốt.