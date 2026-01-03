Khách tây thích thú khám phá làng tranh cổ trăm tuổi độc nhất Cố đô Huế

Khách nước ngoài thích thú khám phá dòng tranh dân gian hơn 400 tuổi ở Huế
Cách trung tâm thành phố gần 9km, làng Lại Ân có tên Nôm là Sình (phường Dương Nỗ, TP Huế) nằm ở nơi hợp lưu giữa sông Hương và sông Bồ trước khi đổ ra biển. Đây là ngôi làng cổ, không chỉ nổi tiếng với nghề vật truyền thống mà còn là nơi lưu giữ nghề làm tranh dân gian nổi tiếng có thể sánh với nghề tranh ở Đông Hồ, Hàng Trống. Tuy nhiên, điểm khác biệt của tranh làng Sình là dùng trong mục đích cúng lễ, cúng xong là đốt.
Tranh dân gian ở làng Sình là dòng tranh mộc bản. Hiện nay, nghệ nhân Kỳ Hữu Phước được cho là người đang nắm giữ bí quyết nghề làm dòng tranh nổi tiếng trên ở làng Sình.
Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước chia sẻ, các khuôn mộc bản được làm bằng gỗ mít, gỗ thị để tạo ra các đường nét rõ nhất. Tranh sau khi in từ mộc bản ra giấy tiếp tục tô màu bằng cách điều chế từ lá cây, tro, gạch.
"Tranh làm hoàn toàn thủ công, phải khéo léo, tỉ mỉ. Mỗi bức tranh là một khuôn hoàn chỉnh, người làm tranh dùng mực màu đen phết lên bản mộc, rồi dùng giấy in thành một bức tranh thô. Đến bước khó nhất là ngồi tỉ mẫn tô màu lên tranh, những tông màu chủ đạo là xanh, đỏ, tím, vàng nhưng để xảy ra một sai sót nhẹ thì có thể bỏ nguyên bức tranh, không thể sử dụng được", nghệ nhân Kỳ Hữu Phước tiết lộ.
Nhiều năm qua, làng Sình còn là địa điểm nổi tiếng trong bản đồ du lịch của Huế và thu hút khá đông các vị khách phương Tây. Họ rất thích thú khi đạp xe gần 10km từ trung tâm thành phố về làng Sình thả hồn vào vẻ đẹp của làng quê xứ Huế, sông Hương thơ mộng vừa khám phá một trong những dòng tranh dân gian nổi tiếng nhất Việt Nam.
Những du khách người nước ngoài có thể ngồi hàng giờ để thưởng trà và nghe thuyết trình về dòng tranh dân gian ở làng Sình.
Họ khá thích thú khi khám phá những mộc bản in tranh cổ mà nghệ nhân ở làng Sình truyền lại mấy trăm năm.
Theo nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, mỗi bức tranh làm ra đều trải qua nhiều công đoạn phức tạp, tốn thời gian nhưng giá thành rất rẻ. Hiện nay, mỗi bức tranh trang trí có kích thước nhỏ dao động từ 20- 30 nghìn đồng, tranh lớn dao động từ 70-90 nghìn đồng.
Do đó, hiện nay, nghề tranh ở làng Sình chủ yếu là phục vụ du lịch. Trung bình mỗi ngày làng đón từ 1 - 2 đoàn khách quốc tế và khá nhiều du khách trong nước đến tham quan, trải nghiệm. Họ khá hào hứng khi được tự tay làm ra những bức tranh linh vật trong 12 con giáp ứng với tuổi của mình bằng sự hướng dẫn của nghệ nhân ở làng Sình.
"Lần đầu tiên tôi có thể tự tay làm một bức tranh con trâu, thực sự rất tuyệt vời. Mọi người thân thiện, cực kỳ hiếu khách, trà họ pha cũng rất ngon....Tôi mong muốn sẽ quay lại để trải nghiệm làm tranh làng Sình thêm nhiều lần nữa...", anh Adam (31 tuổi, du khách Mỹ) chia sẻ.
Bình luận