Khách chi hơn 110 tỷ USD trong 'siêu tuần lễ Vàng' của Trung Quốc

(VTC News) -

“Tuần lễ Vàng” ở Trung Quốc năm nay chứng kiến lượng khách đi lại và chi tiêu du lịch nội địa tăng vọt, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của mùa cao điểm du lịch thường niên.

Theo số liệu từ Bộ Giao thông vận tải và Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, trong kỳ nghỉ từ ngày 1 đến 8/10, cả nước ghi nhận 888 triệu chuyến du lịch nội địa, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi tiêu du lịch nội địa đạt 809 tỷ nhân dân tệ (khoảng 113,5 tỷ USD), cũng tăng hơn 15%.

Lượng hành khách di chuyển liên vùng trong 8 ngày đạt 2,43 tỷ lượt, mức cao nhất từ trước tới nay.

Năm nay, Tuần lễ Vàng được gọi là “siêu tuần lễ Vàng” khi trùng với Tết Trung thu, kéo dài 8 ngày thay vì 7 ngày như thường lệ.

Du khách mặc trang phục triều Thanh tham quan phủ Công Thân Vương ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Lượng khách quốc tế tăng mạnh

Không chỉ khách nội địa, du lịch inbound (khách quốc tế đến Trung Quốc) cũng tăng trưởng ấn tượng. Truyền thông Trung Quốc cho biết lượng khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Australia, Malaysia và Mỹ tăng mạnh, nhờ chính sách nới lỏng thị thực và các hoạt động văn hóa – du lịch đa dạng.

Sự trùng hợp lịch nghỉ lễ tại các nước trong khu vực cũng tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế. Kỳ nghỉ Silver Week của Nhật Bản (13–23/9) và Tết Trung thu của Hàn Quốc (3–9/10) giúp nhiều du khách từ hai nước này chọn Trung Quốc làm điểm đến. Theo hãng du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc Ctrip, các thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh và Hồng Kông là lựa chọn hàng đầu.

Riêng Bắc Kinh đón 119.000 lượt khách quốc tế, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi tiêu của khách nước ngoài đạt 1,23 tỷ nhân dân tệ, tăng 54,1%.

“Chính sách miễn thị thực giúp việc đến Trung Quốc trở nên rất thuận tiện. Tôi chỉ mất khoảng 20 phút từ lúc xuống máy bay đến khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh”, du khách Nga Anna Ivanova chia sẻ với Tân Hoa Xã.

Tập đoàn khách sạn H World cho biết lượng khách quốc tế lưu trú tại các cơ sở của hãng trên khắp Trung Quốc tăng 74,6% trong kỳ nghỉ lễ.

Phục hồi vượt “cơn khát” hậu đại dịch

Sự bùng nổ trong tuần lễ nghỉ dài phản ánh xu hướng phục hồi rộng hơn. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc ghi nhận 51,3 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó 62,1% là khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực.

Trung Quốc hiện mở rộng chính sách miễn thị thực cho 75 quốc gia, đồng thời đơn giản hóa phương thức thanh toán, cải thiện hoàn thuế tại sân bay nhằm khuyến khích chi tiêu của khách du lịch.

Các chuyên gia cho rằng du lịch inbound đang trở thành động lực đáng kể của phục hồi kinh tế Trung Quốc, trực tiếp thúc đẩy các ngành khách sạn, bán lẻ, giao thông và việc làm.

“Để duy trì đà tăng này, Trung Quốc đang tập trung kết hợp văn hóa với du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và tận dụng công nghệ để tạo ra trải nghiệm mới”, giáo sư Robert Lý Tường, Giám đốc Trường Du lịch và Khách sạn Đại học Trung văn Hồng Kông (CUHK), nhận định.

Đại điện Kỳ Niên trong quần thể Thiên Đàn (Công viên Thiên Đàn), Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Các chuyên gia cho biết ngày càng nhiều du khách quốc tế không chỉ tập trung ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, mà còn mở rộng hành trình tới các thành phố như Thâm Quyến, Quảng Châu, nơi họ có thể hoàn thuế ngay tại các điểm mua sắm như sân bay Bảo An hay cửa khẩu Thâm Quyến.

“Chúng ta đang chứng kiến làn sóng du khách đến để trải nghiệm văn hóa và giải trí, những chuyến đi tạo ra hiệu ứng truyền miệng tích cực và khuyến khích quay lại”, giáo sư Thẩm Hàn, Đại học Phúc Đán (Thượng Hải), nói.

"Hơn cả một cú bật hậu đại dịch"

Theo giáo sư Lý, sự hồi phục hiện nay không chỉ nhờ nhu cầu bị dồn nén sau đại dịch mà còn đến từ các cải cách chính sách có chiều sâu, bao gồm miễn thị thực, hoàn thuế, nâng cấp hạ tầng, cải thiện dịch vụ và quảng bá điểm đến đa dạng hơn.

Tuy vậy, vẫn tồn tại thách thức. Một số hệ thống đặt chỗ yêu cầu số ID Trung Quốc, thiếu hỗ trợ đa ngôn ngữ; căng thẳng địa chính trị và yếu tố an ninh cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu từ một số thị trường.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương (PATA) Peter Semone cho rằng du lịch quốc tế đến của Trung Quốc sắp bước vào giai đoạn bùng nổ, vượt xa mức phục hồi thông thường sau đại dịch.

"Mặc dù Trung Quốc sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, từ cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục đến di sản văn hóa đặc sắc, nước này cần biết cách xây dựng và quảng bá các sản phẩm du lịch hiệu quả hơn", ông nói.

Ông cũng cho rằng Trung Quốc nên chuyển trọng tâm từ việc lấy nền văn minh cổ đại làm điểm nhấn chủ đạo sang phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, qua đó giới thiệu và tôn vinh những nét văn hóa đương đại để tăng sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế.