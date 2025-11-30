Khách chán săn quần áo giảm giá dịp Black Friday?

(VTC News) -

Việc săn sale dịp Black Friday đã không còn sức hút với các tín đồ thời trang dù hầu hết thương hiệu lớn cùng tung khuyến mãi.

Năm nay, các nhãn hàng áp dụng giảm giá suốt 10 ngày cuối tháng 11, với mức giảm rất sâu. Tại Thiso Mall Sala, Vincom Thảo Điền, Vincom Đồng Khởi, Giga Mall, Vạn Hạnh Mall..., hàng loạt thương hiệu nước ngoài công bố giảm giá 50- 80% từ ngày 24-30/11 như Tommy Hilfiger, Guess, Lemino, Valentino, Sisley, Levis, Gustavogano, Pucini, Adidas, ALDO…

Dịp Black Friday 2025, chỉ số ít cửa hàng thu hút khách mua sắm.

Ghi nhận trong 3 ngày cuối tuần, các trung tâm mua sắm ở TP.HCM không nhiều khách "săn sale". Nhóm hàng thời trang vốn luôn tràn ngập khuyến mãi nhưng các cửa hàng lại vắng vẻ. Chỉ một số shop của vài thương hiệu lớn là đông khách nhờ các chương trình đặc biệt.

Tại cửa hàng vừa mới khai trương của Muji (thương hiệu thời trang, nội thất, đồ gia dụng đến từ Nhật Bản) trên đường Lê Thánh Tôn, cảnh khách xếp hàng chờ mua sắm diễn ra suốt 3 ngày cuối tuần.

Khu vực bán giày của Muji đông khách nhờ chương trình giảm giá sâu dịp khai trương cửa hàng lớn nhất Việt Nam tại TP.HCM đúng ngày Black Friday.

Tuy nhiên, yếu tố hút khách là cửa hàng khai trương đúng ngày Black Friday 28/11 với nhiều ưu đãi; như giày dép giá gốc 699.000 đồng giảm còn 199.000 đồng/đôi được nhiều người trẻ săn đón. Quần áo các loại cũng được giảm giá trực tiếp 100.000 - 200.000 đồng một sản phẩm nhân dịp khai trương; sau khi giảm giá còn từ 199.000 đồng, mức rất hiếm của thương hiệu này.

Đây cũng là nơi có không gian cà phê rộng lớn ngay trung tâm thành phố, tạo thêm điểm cộng hút khách mua sắm.

Cạnh đó, tại Vincom Đồng Khởi, một thương hiệu thời trang ngoại suốt nhiều năm không giảm giá dịp Black Friday nhưng năm nay giảm 40% giá toàn bộ sản phẩm trong 3 ngày nên cũng thu hút khách mua sắm. Tuy nhiên, cảnh đông đúc, xếp hàng chờ thanh toán chỉ có ở vài cửa hàng, điều khác biệt với các dịp Black Friday tại TP.HCM trước đây.

Không phải nơi nào giảm giá cũng đông khách mua sắm.

Chị Ngọc Thanh, nhân viên một cửa hàng phụ kiện tại Vincom Thảo Điền, cho biết thực tế các nhãn hàng không chỉ dịp này mới giảm giá, mà có rất nhiều dịp khuyến mãi trong năm, như 30/4, 2/9, các chương trình khuyến mãi tập trung của thành phố... Khách không còn dồn vào một lúc.

Dịp này, cửa hàng chị Thanh làm việc cũng giảm 20-70% toàn bộ bộ sản phẩm, mức giảm cao nhất trong các dịp kích cầu, nhưng khách mua cũng vừa phải, không đông đúc như trước.

Lý giải nguyên nhân thiếu hào hứng, chị Phi Loan, khách sắm đồ gia dụng tại trung tâm thương mại Giga Mall, cho biết ngoài lý do tiết kiệm cuối năm thì các chương trình sale dịp này cũng không đủ hấp dẫn. Chị từng nhiều lần "săn" được hàng thời trang giảm giá sâu hơn, nhất là dịp giảm giá lớn ngày đôi trên các sàn thương mại điện tử.

Ngoài ra, các chương trình giảm giá gần đây cũng kéo dài từ 7-10 ngày, chị và bạn bè thường mua ngay những ngày đầu cửa hàng áp dụng giảm giá, để đủ size, đủ mẫu như mong muốn.

Quanh năm có nhiều chương trình giảm giá, kích cầu nên khách không còn hào hứng với Black Friday.

Ngoài ra, dịp Black Friday năm nay còn trùng với đợt khuyến mãi hàng hiệu “City Sale” đợt 2, do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức, diễn ra từ 15/112025 đến 4/1/2026 tại 10 điểm bán. Chương trình này quy tụ hơn 500 thương hiệu lớn tham gia, mức giảm giá lên đến 80%. Mùa khuyến mãi dài, hàng hóa đa dạng chứ không còn tập trung trong vài ngày.

Đây là lần đầu tiên chương trình khuyến mãi hàng hiệu được TP.HCM tổ chức tại các địa điểm mới ngoài những trung tâm mua sắm quen thuộc, như tòa nhà Saigon Marina IFC, toà nhà WTC Expo Bình Dương, nhà ga Metro Bến Thành, trung tâm hội nghị Audora - phường Tam Thắng (Vũng Tàu)… Địa điểm mua sắm đa dạng, trải đều tại nhiều khu vực nên lượng khách đổ về trung tâm TP.HCM cũng giảm bớt.