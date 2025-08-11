Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 12/8/2025 - XSQNA 12/8

XSQNA 12/8. XSQNA thứ Ba ngày 12/8/2025. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 12/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả các giải thưởng của XSQNA 12/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSQNA 12/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 12/8/2025 - Xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 12/8/2025
Cơ cấu giải thưởng XSQNA
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải như sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trúng được 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMT
- Thứ 2: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.
- Thứ 3: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.
- Thứ 4: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- Thứ 5: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
- Thứ 6: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: Xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
- Chủ nhật: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.
Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 12/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.
