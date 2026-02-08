KCNA: Đại hội Đảng lần thứ 9 của Triều Tiên sẽ diễn ra cuối tháng 2

(VTC News) -

Quyết định được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 27 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII, diễn ra ngày 7/2.

Theo truyền thông nhà nước KCNA, hội nghị được tổ chức tại trụ sở Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, chỉ đạo hội nghị.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự Hội nghị lần thứ 27 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 7/2/2026. Hình ảnh do KCNA công bố ngày 8/2/2026. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Hội nghị nhất trí thông qua quyết định tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 9 tại Bình Nhưỡng vào cuối tháng 2/2026.

Theo Reuters, Đại hội Đảng là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của Triều Tiên, được tổ chức 5 năm một lần nhằm định ra các mục tiêu và định hướng chính sách lớn của đất nước.

Trước thềm Đại hội, chủ tịch Kim Jong-un đã thị sát nhiều cơ sở quân sự và kinh tế, trong đó có địa điểm phóng tên lửa hành trình và một tổ hợp nhà kính quy mô lớn, động thái được truyền thông nhà nước mô tả là nhằm nhấn mạnh các thành tựu trong điều hành chính sách quốc gia.

Giới phân tích quốc tế cho biết đang theo dõi sát các tín hiệu liên quan đến nội dung nghị sự và những hoạt động bên lề Đại hội, bao gồm khả năng tổ chức duyệt binh và sự xuất hiện của các khách mời cấp cao.

Đầu tháng 2, Triều Tiên khánh thành trang trại nhà kính liên hợp tại thành phố Sinuiju, khu vực phía tây bắc, nơi từng hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng trong mùa hè năm 2024. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự và cắt băng khánh thành tại buổi lễ. Phát biểu tại sự kiện, ông Kim gọi công trình là “thành tựu tuyệt vời”, cho rằng dự án sẽ trở thành nền tảng cho cuộc sống mới của người dân Sinuiju, khu vực nhiều thế hệ thường xuyên đối mặt với ngập lụt. Truyền thông nhà nước cho biết ông Kim đánh giá đây là một trong những dự án quy mô lớn nhất được triển khai dưới nhiệm kỳ khóa VIII của Đảng Lao động Triều Tiên. KCNA nhận định trang trại nhà kính Sinuiju nhiều khả năng sẽ được nêu như thành tựu tiêu biểu dưới sự lãnh đạo của ông Kim tại Đại hội Đảng lần thứ 9. Dự án cũng được đặt trong bối cảnh chính sách phát triển vùng công bố năm 2024, theo đó Triều Tiên đặt mục tiêu xây dựng các cơ sở sản xuất hiện đại tại 20 thành phố và huyện mỗi năm nhằm cải thiện điều kiện sống ở địa phương.