Kaitashi và Hoa hậu Phương Linh: Lan tỏa lối sống khỏe, nâng tầm thể trạng Việt

Hành trình hơn một thập kỷ khẳng định vị thế của Kaitashi

Vị thế của Kaitashi trên thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe hiện nay không phải là kết quả nhất thời, mà được bồi đắp từ hành trình hơn 10 năm kiên trì với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm. Với hệ thống showroom hiện đại trải dài từ Bắc vào Nam, thương hiệu đã xây dựng được một mạng lưới cung ứng và dịch vụ đồng bộ, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các giải pháp sống khỏe ngay tại địa phương.

Ngoài ra, uy tín của doanh nghiệp còn được thể hiện qua những minh chứng khách quan từ giới chuyên môn. Những giải thưởng danh giá như Top 10 Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng năm 2021; Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2022 và Thương hiệu Vàng hai năm liên tiếp 2022 - 2023 không chỉ là ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn đóng vai trò như một "bản báo cáo" năng lực minh bạch.

Hệ sinh thái Kaitashi: Từ chăm sóc sức khỏe đến thể thao chuyên nghiệp

Kaitashi mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ chăm sóc sức khỏe thông minh đến thiết bị thể thao chuyên nghiệp.

Ghế massage Kaitashi: Hỗ trợ trị liệu & Trợ lý sức khỏe thông minh

Kaitashi cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng từ phân khúc phổ thông đến thương gia, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu và điều kiện của khách hàng. Ghế sở hữu thiết kế sang trọng với da PU bền bỉ, bao bọc khung sườn thép vững chãi.

Hệ thống con lăn silicon di chuyển linh hoạt dọc trục SL, giúp massage chính xác mọi điểm chạm và ôm sát đường cong cơ thể từ cổ đến chân. Bên cạnh đó, hiệu quả trị liệu còn được tối ưu hóa nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thống túi khí tại các vùng cơ trọng điểm và công nghệ nhiệt hồng ngoại, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở thư giãn vật lý, ghế massage toàn thân Kaitashi còn là một 'trợ lý sức khỏe' thông qua các đột phá công nghệ thông minh. Thiết bị cho phép người dùng theo dõi sức khỏe chủ động qua cảm biến đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO2).

Đặc biệt, trải nghiệm cá nhân hóa được thể hiện rõ nét qua hệ thống liệu trình đa dạng, từ chăm sóc cột sống chuyên sâu đến phục hồi cơ bắp theo nhu cầu riêng của mỗi người. Bên cạnh đó, chế độ Zero Gravity giúp giải tỏa tối đa áp lực lên cột sống, kết hợp cùng loa Bluetooth tạo nên không gian thư giãn hoàn hảo ngay tại gia.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 chụp cùng ghế massage toàn thân Kaitashi.

Máy chạy bộ và Xe đạp tập: Giải pháp vận động tại gia

Với cấu trúc khung sườn chắc chắn, máy chạy bộ và xe đạp tập Kaitashi được đánh giá cao bởi khả năng vận hành bền bỉ, êm ái.

Sản phẩm không chỉ là giải pháp tối ưu cho không gian sống hiện đại mà còn là trợ thủ đắc lực giúp người dùng duy trì thói quen vận động khoa học, từ đó nâng cao sức bền và bảo vệ sức khỏe tim mạch một cách toàn diện mỗi ngày.

Kaitashi Pickleball: Đột phá công nghệ, tối ưu hiệu suất

Kaitashi khẳng định tầm nhìn chiến lược khi tiên phong thúc đẩy phong trào Pickleball tại Việt Nam thông qua hệ sinh thái được đầu tư bài bản:

● Vợt thi đấu công nghệ cao: Ứng dụng công nghệ ép nhiệt Gen 4 với bề mặt Carbon T700 (nhám N02) giúp tối ưu độ xoáy. Cấu trúc lõi tổ ong Honeycomb PP giúp hấp thụ rung chấn và phân tán lực, đảm bảo độ chính xác trong từng cú đánh.

● Bóng Kai One Pro48: Sản xuất bằng công nghệ Injection Molded từ nhựa Polymer cao cấp, đạt độ đồng nhất tuyệt đối về cấu trúc giúp kiểm soát bóng tốt nhất. Thiết kế 48 lỗ khí động học cùng lớp phủ chống tia UV giúp bóng bay ổn định và có tuổi thọ cao gấp 2 lần thông thường.

● Giải pháp phụ trợ toàn diện: Cung cấp đầy đủ từ giày thi đấu, balo công năng đến các phụ kiện như băng chặn mồ hôi, quấn cán vợt, giúp vận động viên duy trì phong độ tốt nhất.

● Tầm nhìn cho thế hệ trẻ: Phát triển riêng dòng sản phẩm trẻ em với trọng lượng và kích thước hiệu chỉnh khoa học, tạo nền tảng cho thế hệ trẻ tiếp cận bộ môn một cách bài bản.

Hệ sinh thái thiết bị Pickleball Kaitashi.

Hoa hậu Nguyễn Phương Linh - "Mắt xích" chiến lược trong hành trình lan tỏa giá trị

Sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ, trí tuệ cùng phong thái tự tin, Hoa hậu Nguyễn Phương Linh được xem là "mắt xích" quan trọng. Giúp Kaitashi kết nối sâu sắc với tệp khách hàng trẻ - cộng đồng đang ưu tiên lối sống chủ động và đặc biệt quan tâm đến các bộ môn thể thao xu hướng như Pickleball.

Việc Kaitashi gửi gắm Tân Hoa hậu Du lịch Việt Nam Nguyễn Phương Linh làm Đại sứ thương hiệu không chỉ đơn thuần là một cái bắt tay về mặt hình ảnh mà là chiến lược trẻ hóa thương hiệu và tiếp cận xu hướng tới sức khỏe hiện đại.

Thông qua sự đồng hành của một hình mẫu Gen Z năng động, Kaitashi chính thức đẩy mạnh chiến lược đưa các giải pháp chăm sóc thể chất chuyên sâu đến gần hơn với mọi gia đình Việt. Tại đây, hình ảnh Nguyễn Phương Linh không chỉ khẳng định thêm uy tín thương hiệu, mà còn trực tiếp lan tỏa thông điệp: "Sức khỏe dẻo dai là nền tảng để tận hưởng trọn vẹn mọi hành trình”.

