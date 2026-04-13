K-FISH ghi dấu ấn tại đà nẵng với hội nghị giao thương thủy sản

Tầm vóc và Mục đích chiến lược

Hội nghị Tư vấn thương mại Thủy hải sản Hàn Quốc 2026 diễn ra vào ngày 02/04/2026 tại Khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River, một trong những địa điểm sang trọng bậc nhất bên bờ sông Hàn. Với vai trò là cầu nối thương mại chiến lược, hội nghị hướng tới việc đưa những tinh túy từ đại dương Hàn Quốc tiếp cận gần hơn với hệ thống phân phối, nhà hàng và khách sạn tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Đặc biệt, sự thành công này gắn liền với vai trò điều phối của Trung tâm Xúc tiến thương mại Thủy hải sản Hàn Quốc - K-Fish. K-Fish chính là thương hiệu được chứng nhận bởi chính phủ Hàn Quốc về chất lượng thủy hải sản Hàn Quốc, được biết đến là "tem bảo chứng" vàng cho thực phẩm biển Hàn, K-Fish không chỉ chinh phục những thị trường khó tính nhất bằng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt mà còn đại diện cho tinh hoa ẩm thực "xứ sở Kim Chi" với độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng vượt trội. Nhờ sự dẫn dắt của K-Fish, các đối tác Việt Nam hoàn toàn an tâm khi tiếp cận nguồn cung đạt chuẩn quốc tế.

Những con số khẳng định giá trị "triệu đô"

Sự thành công rực rỡ của hội nghị được minh chứng qua các dữ liệu thực tế đầy ấn tượng:

Giá trị tư vấn thương mại: Đạt ngưỡng $23.610.000, cho thấy quy mô các hợp đồng tiềm năng là vô cùng lớn.

Số cuộc tư vấn trực tiếp: 145 cuộc gặp gỡ đã được sắp xếp khoa học, cho phép doanh nghiệp đi sâu vào đàm phán chi tiết.

Mạng lưới đối tác: 45 nhà mua hàng chuyên nghiệp cùng gần 200 khách tham dự đã tạo nên một cộng đồng giao thương sôi động chưa từng có.

Sự hội tụ của các doanh nghiệp tiêu biểu

Dưới sự bảo trợ của K-Fish, hội nghị quy tụ đội ngũ doanh nghiệp hùng hậu, mang đến những giải pháp sản phẩm đa dạng cho thị trường Việt Nam. Danh sách các đơn vị tham dự bao gồm:

Nhóm Rong biển: Myungpoom Seaweed, Haesong Food, Samjin Global, So1ne, Chungnam Laver Fisheries Cooperative, Badabon, Dalmda Food.

Nhóm Chả cá: JNS Global, Wandoda Fishery, Haenam Gun Fisheries Cooperative, Busan Segwang Food, Samjin Amook.

Nhóm Thực phẩm tươi & Đông lạnh: TSG Korea (Hải sản tươi sống), Chungsan Bada Fishery (Bào ngư chế biến sẵn), Prominence (Hàu đông lạnh), Goldenwind Food Company (Cá minh thái), The Ocean (Hải sản tươi), SLS Company (Hải sản), Won-A Company (các loại cá đông lạnh).

Nhóm Gia vị bổ trợ: Haeyeareum (Muối biển).

Không gian đàm phán B2B chuyên nghiệp với sự tương tác trực tiếp giữa đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc và các nhà mua hàng Việt Nam. (Nguồn: K-Fish)

Trải nghiệm thực tế: Khi hương vị thay lời muốn nói

Khác với những hội nghị thương mại thuần túy, sự kiện lần này mang đến trải nghiệm trực quan sinh động thông qua khu vực thưởng thức món ăn. Các nguyên liệu cao cấp nhất từ danh sách doanh nghiệp tham dự đã được chế biến tại chỗ bởi các đầu bếp chuyên nghiệp.

Khách mời đã có cơ hội nếm thử hương vị thanh ngọt của bào ngư, độ giòn dai đặc trưng của chả cá Busan hay vị mặn mòi tinh tế của rong biển thượng hạng. Việc kết hợp giữa "nghe tư vấn" và "chạm hương vị" chính là chìa khóa giúp tỷ lệ kết nối tại sự kiện đạt được hiệu quả cao.

Đầu bếp trình diễn chế biến các món ăn từ hải sản K-Fish, thu hút sự chú ý đặc biệt của các khách mời. (Nguồn: K-Fish)

Thành quả và tầm nhìn tương lai

Thành công tại Đà Nẵng lần này không chỉ dừng lại ở những con số tài chính mà còn là sự thắt chặt tình hữu nghị kinh tế giữa hai quốc gia. Kết quả 145 cuộc tư vấn thành công chính là nền tảng vững chắc để hải sản Hàn Quốc chính thức đổ bộ mạnh mẽ hơn vào thị trường miền Trung Việt Nam.

Sự kiện đã khép lại trong niềm tự hào của Ban tổ chức K-Fish và sự tin tưởng tuyệt đối từ phía các doanh nghiệp tham dự. Những cái bắt tay tại Đà Nẵng hôm nay hứa hẹn một tương lai đầy bùng nổ, mang tinh túy đại dương Hàn Quốc đến gần hơn với mỗi bữa ăn của người tiêu dùng Việt Nam.