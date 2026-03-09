Joyoung Việt Nam bứt phá với nhiều thành công ngoạn mục trong 2025

(VTC News) -

31 năm kiến tạo di sản ngành đồ gia dụng bếp

Joyoung – thương hiệu đã tạo nên chiếc máy làm sữa đậu nành đầu tiên trên thế giới – luôn kiên định theo đuổi tầm nhìn về một cuộc sống lành mạnh, nơi công nghệ giúp việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng và đầy cảm hứng. Mỗi sản phẩm ra đời đều được chăm chút từ thiết kế đến trải nghiệm, hướng đến sự tiện dụng, tinh gọn và bền bỉ. Người dùng không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tìm thấy niềm vui trong từng thao tác bếp núc.

Hành trình 31 năm ấy được ghi dấu bằng những con số ấn tượng: hơn 130 triệu máy nấu sữa hạt được bán ra toàn cầu, hơn 13.000 bằng sáng chế và 27 giải thưởng quốc tế danh giá. Từ nền tảng vững chắc này, Joyoung mở rộng danh mục sang nhiều dòng sản phẩm khác như máy ép trái cây, nồi áp suất, nồi ngũ cốc, ấm đun điện hay nồi chiên không dầu. Đến nay, hơn 900 triệu sản phẩm Joyoung đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

2025 đánh dấu những bước tiến ngoạn mục của Joyoung Việt Nam

Chỉ sau một năm chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, Joyoung đã đạt được những thành quả vượt ngoài kỳ vọng: hơn 26.000 máy nấu sữa hạt, hơn 50.000 nồi nấu chậm và hơn 200.000 sản phẩm gia dụng khác đã đến tay người tiêu dùng Việt. Joyoung Việt Nam nhanh chóng góp mặt trong top 4 thương hiệu máy làm sữa hạt và nồi áp suất bán chạy nhất năm 2025 trên Shopee và TikTok Shop.

Đặc biệt, trên TikTok Shop, Joyoung trở thành thương hiệu nồi áp suất dẫn đầu doanh số năm 2025. Cuối năm, thương hiệu tiếp tục bứt phá: đứng đầu danh mục máy nấu sữa hạt bán chạy nhất trên Shopee quý 4 và trở thành gian hàng điện gia dụng nhà bếp bán chạy nhất trong sự kiện mega sale 11.11 của TikTok Shop. Những con số ấy không chỉ là thành tích, mà còn là minh chứng cho sự tin yêu của người tiêu dùng Việt.

Cùng đại sứ Thu Nhi – lan tỏa cảm hứng bếp núc và trách nhiệm với cộng đồng

Năm 2025 cũng là thời điểm Joyoung Việt Nam chào đón đại sứ thương hiệu Thu Nhi Eat Clean – người truyền cảm hứng sống lành mạnh cho hàng triệu người trẻ. Cùng nhau, Joyoung Việt Nam và Thu Nhi lan tỏa thông điệp “Áp dụng công nghệ để tái hiện hương vị truyền thống”, giúp người dùng vừa giữ được tinh hoa ẩm thực Việt, vừa tận hưởng sự tiện lợi của công nghệ hiện đại.

Joyoung Việt Nam còn ra mắt trang Công thức nấu ăn với hàng trăm món ăn và thức uống được cập nhật liên tục. Đây không chỉ là kho ý tưởng cho bữa ăn mỗi ngày, mà còn là nơi người dùng tìm thấy cảm hứng để yêu bếp và chăm sóc gia đình cùng bản thân tốt hơn.

Trong mùa bão lũ vừa qua, Joyoung Việt Nam và đại sứ Thu Nhi đã trực tiếp trao tặng 600 bình đun siêu tốc trị giá 300 triệu đồng đến bà con vùng chịu ảnh hưởng nặng nề. Đó là lời cam kết rằng Joyoung không chỉ đồng hành trong căn bếp, mà còn sẵn sàng sẻ chia khi cộng đồng cần. Hy vọng rằng với sự chung tay của nhiều tấm lòng, cuộc sống bình yên và tiện nghi sẽ sớm trở lại với bà con miền Trung.

Hướng đến năm 2026 – bền vững, sáng tạo và gần gũi hơn

Bước sang năm 2026, Joyoung Việt Nam đặt mục tiêu phát triển bền vững hơn: nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu trải nghiệm người dùng và tiếp tục mang đến những giải pháp bếp núc thông minh. Quan trọng hơn cả, Joyoung muốn giữ vững niềm tin của người tiêu dùng Việt bằng những đóng góp thiết thực cho xã hội và những sân chơi thú vị dành cho cộng đồng yêu bếp.