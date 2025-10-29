Japfa khẳng định vị thế tiên phong trong nông nghiệp công nghệ cao

(VTC News) -

Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình 30 năm nỗ lực đồng hành cùng nông dân Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Japfa Việt Nam được vinh danh trong Top 10 Công ty uy tín ngành Nông nghiệp công nghệ cao năm 2025.

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Nông nghiệp công nghệ cao uy tín là chương trình đánh giá độc lập thường niên do Vietnam Report thực hiện, dựa trên ba tiêu chí: Năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát độc lập.

Năm nay, chương trình tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển nông nghiệp thông minh và kinh tế tuần hoàn, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tại lễ vinh danh, ông Trần Văn Sơn - Giám đốc kinh doanh thức ăn chăn nuôi Japfa khu vực miền Bắc - cho biết: “Chuyển đổi sang nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là định hướng mà đã trở thành chiến lược hành động của công ty chúng tôi. Từ hệ thống nhà máy, trang trại đến chuỗi cung ứng thực phẩm, chúng tôi đang triển khai mạnh mẽ quá trình số hóa, từng bước hiện thực mục tiêu xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp toàn diện”.

Công ty đầu tư nhà máy thức ăn chăn nuôi quy mô lớn với dây chuyền sản xuất tự động.

Từ chiến lược này, Japfa đẩy mạnh phát triển các nền tảng số để tối ưu vận hành, theo dõi dữ liệu chăn nuôi theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học. Ví dụ, hệ thống camera AI hỗ trợ theo dõi thể trạng, khẩu phần của vật nuôi và quản lý hiệu quả từng cá thể riêng biệt là giải pháp mới mà công ty đang sử dụng. Nhờ ứng dụng các giải pháp số hóa, công ty đang chuyển đổi hệ thống trang trại theo hướng quản lý thông minh, đảm bảo phúc lợi động vật, an toàn sinh học.

Bên cạnh đó, công ty đầu tư nghiên cứu các tiến bộ sinh học trong lĩnh vực con giống, dinh dưỡng và phòng bệnh. Trong hoạt động sản xuất, nhiều giải pháp như tái sử dụng bao bì, sử dụng xe nâng điện và cải tiến máy móc đã góp phần giảm công lao động, nâng cao hiệu suất vận hành và thân thiện với môi trường.

Nhà máy ấp trứng gia cầm tại Đắk Lắk ứng dụng công nghệ công nghệ cắt mỏ gà bằng tia hồng ngoại tiên tiến.

Không chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế, công ty theo đuổi mục tiêu phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên và giảm thiểu phát thải ra môi trường. Tại các trang trại, chất thải chăn nuôi được xử lý sinh học để tái sử dụng làm phân bón hoặc khí sinh học giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Tiếp nối nỗ lực tạo giá trị cho cộng đồng, Japfa chú trọng hợp tác cùng nông dân thông qua các chương trình chăn nuôi gia công, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo chuyên môn. Gói giải pháp toàn diện bao gồm con giống, thức ăn chăn nuôi, kiến thức chuyên môn do công ty cung cấp giúp nông dân đạt hiệu quả chăn nuôi tốt. Đây cũng là bước đi quan trọng để nhiều hộ chăn nuôi chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang quy trình an toàn sinh học, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững của Việt Nam.

Nắm bắt xu hướng thị trường và yêu cầu ngày càng cao của ngành chăn nuôi, Japfa sẽ tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp, lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng. Công ty hướng đến sự phát triển hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần mang lại thịnh vượng chung cho cộng đồng nơi công ty có mặt.