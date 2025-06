Iran bổ nhiệm người thay thế lãnh đạo tình báo IRGC đã thiệt mạng

Động thái diễn ra sau khi người tiền nhiệm của ông Khadami cùng 2 sĩ quan cấp cao khác thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel tiến hành vào tuần trước.

Thông tin bổ nhiệm được Đại tướng Mohammad Pakpour, người vừa được chỉ định làm Tư lệnh mới của IRGC, công bố. Tướng Khadami sẽ thay thế Tướng Mohammad Kazemi, người đã thiệt mạng hôm 15/6 cùng 2 chỉ huy khác là Hassan Mohaghegh và Mohsen Bagheri.

Chuẩn tướng Majid Khadami. (Ảnh: X)

“Dưới sự lãnh đạo của các chỉ huy Kazemi và Mohaqeq, công tác tình báo của IRGC đã có bước phát triển vượt bậc trên nhiều phương diện”, Tướng Pakpour cho biết. Ông Pakpour vừa được bổ nhiệm thay cho Tư lệnh Hossein Salami, một trong những chỉ huy cấp cao khác của Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ngày 13/6.

Trong ngày giao tranh thứ ba giữa Israel và Iran (15/6), Tướng Mohammad Kazemi, người đứng đầu Tổ chức Bảo vệ Tình báo thuộc IRGC, đã thiệt mạng cùng với cấp phó Hassan Mohaghegh và một chỉ huy khác là Mohsen Bagheri trong một cuộc không kích của Israel.

Theo các nguồn tin, Tướng Kazemi và ông Mohaghegh đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi một tòa nhà thuộc tổ chức tình báo của IRGC ở thủ đô Tehran bị Israel tập kích.

Được biết đến với biệt danh “Hajj Kazem”, Tướng Kazemi là một nhân vật kín tiếng nhưng có ảnh hưởng lớn trong bộ máy an ninh Iran. Ở tuổi 63, ông là một trong những quan chức an ninh hàng đầu của đất nước.

Theo tờ The New Arab, ông Kazemi sinh ra tại tỉnh Semnan. Ông đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Tổ chức Bảo vệ Tình báo IRGC ít nhất từ năm 2013. Đơn vị tình báo do ông phụ trách được cho là báo cáo trực tiếp với Đại giáo chủ Ali Khamenei, qua đó củng cố vị thế đặc biệt của ông trong cấu trúc quân sự Iran.