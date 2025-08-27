Idesko - thiết kế văn phòng mở hiện đại, tiện nghi và linh hoạt

(VTC News) -

Xu hướng thiết kế văn phòng mở hiện nay

Trong những năm gần đây, cách doanh nghiệp thiết kế văn phòng đã có sự thay đổi mạnh mẽ: Từ những mô hình truyền thống khép kín sang thiết kế mở linh hoạt. Đây không chỉ là một phong cách thiết kế, mà còn là triết lý kiến tạo môi trường làm việc gắn kết và giàu năng lượng.

Xu hướng này phổ biến nhờ những lợi ích rõ rệt: Tăng cường tương tác giữa các phòng ban, tối ưu công năng và tạo môi trường thúc đẩy sáng tạo. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra, không gian mở vừa giúp nâng cao hiệu suất vừa cải thiện tinh thần làm việc của nhân viên.

Giải đáp xu hướng thiết kế văn phòng mở hiện đại cùng Idesko.

Là đơn vị thiết kế và thi công nội thất văn phòng chuyên nghiệp, Idesko đã thực hiện nhiều dự án văn phòng mở với quy mô từ nhỏ đến lớn, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ những đơn vị startup năng động đến các tập đoàn tầm cỡ.

Thế nào là một thiết kế văn phòng mở?

Văn phòng mở là mô hình không gian làm việc hạn chế tối đa, thậm chí loại bỏ hoàn toàn các vách ngăn cố định giữa các khu vực. Cách bố trí này tạo sự kết nối trực quan, mở rộng tầm nhìn và mang lại cảm giác thông thoáng, giúp môi trường làm việc trở nên gần gũi, cởi mở. Các khu vực chức năng được sắp xếp liền mạch, khuyến khích giao tiếp và tương tác tự nhiên giữa mọi thành viên.

Thiết kế văn phòng mở mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Không gian liền mạch giúp tối ưu diện tích sử dụng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, đồng thời khuyến khích sự giao tiếp và hợp tác giữa các phòng ban. Sự linh hoạt trong bố trí cũng cho phép doanh nghiệp dễ dàng mở rộng hoặc thay đổi cấu trúc khi cần.

Thiết kế văn phòng mở do Idesko thực hiện.

Tuy nhiên, thiết kế mở cũng tiềm ẩn những thách thức như tiếng ồn hoặc thiếu riêng tư. Từ góc độ thiết kế, Idesko ứng dụng các giải pháp như phân vùng bằng nội thất di động, sử dụng vật liệu tiêu âm và kết hợp không gian đa năng nhằm vừa duy trì sự kết nối vừa đảm bảo sự tập trung khi làm việc.

Case study: Dự án văn phòng Wisewires

Wisewires là công ty đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, có trụ sở tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Văn phòng mới của Wisewires tọa lạc tại tòa Diamond Flower (Số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội) với diện tích 485m², được kỳ vọng trở thành nguồn cảm hứng cho đội ngũ nhân sự sáng tạo.

Idesko áp dụng triệt để triết lý thiết kế mở, hạn chế tối đa vách ngăn nhằm tạo sự liền mạch không gian. Khu làm việc, pantry và phòng họp được tích hợp trong cùng một tổng thể, giúp việc di chuyển và trao đổi thông tin trở nên thuận tiện hơn. Tông màu hiện đại được kết hợp khéo léo với màu sắc thương hiệu Wisewires, tạo nên diện mạo vừa chuyên nghiệp vừa đậm dấu ấn riêng.

Dự án văn phòng Wisewires với thiết kế không gian mở liền mạch.

Dự án không chỉ mang lại một không gian làm việc tiện nghi và hiệu quả, mà còn thể hiện rõ bản sắc thương hiệu của Wisewires thông qua từng chi tiết thiết kế. Sự đồng bộ về hình ảnh và trải nghiệm giúp nhân viên thêm gắn kết, đồng thời tạo ấn tượng mạnh mẽ với đối tác và khách hàng.

Idesko - kiến tạo không gian làm việc mở cho kỷ nguyên sáng tạo

Idesko không chỉ đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ mà còn đặt công năng sử dụng lên hàng đầu. Quy trình triển khai được xây dựng bài bản, gồm các bước: Tư vấn - Lên ý tưởng - Triển khai - Thi công, đảm bảo tính đồng bộ từ bản vẽ đến thực tế.

Nhờ sự am hiểu xu hướng thiết kế quốc tế và khả năng ứng dụng phù hợp với đặc thù doanh nghiệp Việt Nam, Idesko mang đến những giải pháp vừa hiện đại vừa thực tiễn, giúp khách hàng sở hữu văn phòng đẹp, tối ưu và hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ các thông tin hữu về xu hướng thiết kế văn phòng mở hiện nay. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn lựa chọn được phong cách thiết kế phù hợp cho không gian làm việc của mình.

