I’m Bur - khi chiếc tã mang theo thế giới tuổi thơ của bé

(VTC News) -

Với nhiều bậc cha mẹ hiện đại, việc nuôi dạy con không chỉ dừng lại ở chăm sóc ăn - ngủ - phát triển mà còn là hành trình nuôi dưỡng cảm xúc và trí tưởng tượng của trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời. Từ góc nhìn đó, thương hiệu I’m Bur như một đại diện cho cách tiếp cận mới mẻ trong phân khúc tã-bỉm phổ thông.

Tuổi thơ bắt đầu từ những hình ảnh quen thuộc

Theo các nghiên cứu về giáo dục sớm, trẻ nhỏ tiếp nhận thế giới xung quanh chủ yếu thông qua hình ảnh và sự lặp lại. Những biểu tượng quen thuộc xuất hiện mỗi ngày có thể trở thành “điểm tựa” giúp trẻ hình thành cảm giác an toàn, đồng thời kích thích trí tò mò và khả năng tưởng tượng.

I’m Bur lựa chọn xây dựng hình ảnh thương hiệu từ những nghề nghiệp quen thuộc như bác sĩ, họa sĩ, giáo viên, phi hành gia… những hình ảnh gần gũi với đời sống thường ngày. Các chi tiết này không mang tính trang trí đơn thuần mà được xem như cách mở ra “thế giới nhỏ” để trẻ quan sát, tưởng tượng và chơi đùa theo cách riêng.

“Bạn Bur” - người bạn đồng hành đầu đời

Điểm đặc trưng của I’m Bur nằm ở hình ảnh “bạn Bur”, người bạn đầu tiên đồng hành cùng trẻ trong những năm tháng khám phá thế giới. Theo chia sẻ từ đội ngũ phát triển, Bur không được xây dựng như một nhân vật dẫn dắt hay áp đặt mà là hình ảnh gần gũi, luôn ở bên cạnh để khơi gợi trẻ tự do tưởng tượng.

Cách tiếp cận này phản ánh tinh thần tôn trọng sự phát triển tự nhiên của mỗi bé và mong muốn bé lớn lên theo cách của riêng mình.

Lựa chọn phổ thông nhưng không giản đơn

Bên cạnh yếu tố cảm xúc, I’m Bur cũng gây chú ý tại hội nghị bởi chính sách sản phẩm và giá bán mang tính nhất quán trong phân khúc phổ thông 1xx. Theo công bố từ Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ tổng hợp Bắc An, tất cả các size của I’m Bur đều được giữ cùng quy cách 50 miếng và cùng một mức giá.

Điều này đồng nghĩa với thông điệp được nhiều đối tác nhấn mạnh tại hội nghị: “Bé tăng size - Bur không tăng giá”. Cách làm này giúp cha mẹ chủ động hơn trong chi tiêu, đồng thời giảm áp lực tài chính khi trẻ bước vào các giai đoạn phát triển nhanh.

Cam kết chất lượng trong mọi phân khúc

Dù được định vị ở phân khúc phổ thông, I’m Bur vẫn được phát triển dựa trên những tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng. Sản phẩm đã đạt các chứng nhận uy tín như CE, SGS và Dermatest, minh chứng cho cam kết an toàn và chất lượng mà Bắc An theo đuổi.

Điều này cũng phản ánh quan điểm xuyên suốt của doanh nghiệp dù ở bất kỳ phân khúc nào, sản phẩm dành cho trẻ nhỏ vẫn cần được đặt trên nền tảng an toàn và trách nhiệm.

Vai trò của I’m Bur trong hệ sinh thái “Hành trình lớn khôn”

Trong hệ sinh thái đa thương hiệu mà Bắc An giới thiệu, I’m Bur giữ vai trò đồng hành cùng trẻ ở giai đoạn bắt đầu nhận thức, khám phá và hình thành những ước mơ đầu tiên. Nếu có những thương hiệu tập trung vào giấc ngủ hay trải nghiệm chuyên biệt thì I’m Bur đại diện cho tinh thần vui tươi, gần gũi và thực tế trong đời sống hằng ngày của trẻ nhỏ.

Thông qua I’m Bur, Bắc An thể hiện triết lý phát triển toàn diện: chăm sóc trẻ không chỉ bằng công năng sản phẩm mà còn bằng sự thấu hiểu cảm xúc và điều kiện sống của các gia đình Việt.