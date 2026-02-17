(VTC News) -

Ngày đầu tiên của năm mới luôn mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt. Đây không chỉ là thời khắc sum họp, đoàn viên mà còn được xem là điểm khởi đầu cho hàng loạt dự định của cả một năm. Việc xuất hành ngày mùng 1 Tết được nhiều gia đình coi trọng, với mong muốn mở ra một năm mới hanh thông, thuận lợi, nhiều may mắn.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, năm con Ngựa, biểu tượng của sự bứt phá, tốc độ và nguồn năng lượng mạnh mẽ, câu chuyện chọn hướng và giờ xuất hành càng nhận được sự quan tâm. Không ít người đặt câu hỏi: mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 nên xuất hành vào thời điểm nào, theo hướng nào để khởi đầu năm mới thuận lợi?

Hướng tốt, giờ đẹp mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

Theo cuốn "Tìm hiểu Văn hóa Phương Đông Âm Dương đối lịch năm Bính Ngọ 2026" do Nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành, tác giả Trần Đình Tuấn đã đưa ra những gợi ý cụ thể về giờ và hướng xuất hành trong những ngày đầu năm mới, trong đó có mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, mùng 1 Tết năm 2026 rơi vào ngày 17/2/2026, tức ngày Nhâm Tuất theo lịch âm. Các khung giờ được xem là thuận lợi để xuất hành trong ngày này gồm:

Giờ Mão (5h–7h)

Giờ Tỵ (9h–11h)

Giờ Hợi (21h–23h)

Đây là những khoảng thời gian được gợi ý phù hợp để khởi sự việc đi lại đầu năm. Trên thực tế, nhiều gia đình thường lựa chọn giờ Mão hoặc giờ Tỵ, tức thời điểm sáng sớm, khi không khí trong lành, tinh thần sảng khoái. Việc xuất hành vào buổi sáng cũng tạo cảm giác tươi mới, tràn đầy năng lượng, phù hợp với tâm thế khởi đầu một chu kỳ mới.

Về phương hướng, hai hướng đẹp trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 được khuyến nghị là:

Chính Nam – hướng Hỷ thần

Tây Bắc – hướng Tài thần

Theo quan niệm dân gian, Hỷ thần tượng trưng cho niềm vui, may mắn; Tài thần đại diện cho tài lộc và sự thịnh vượng. Vì vậy, nếu mong cầu một năm gia đạo êm ấm, tinh thần phấn chấn, nhiều tin vui, gia chủ có thể chọn xuất hành theo hướng chính Nam. Ngược lại, nếu đặt mục tiêu phát triển kinh tế, công việc, kinh doanh thuận lợi, hướng Tây Bắc được xem là phương án phù hợp.

Khi xác định hướng xuất hành, cần tính từ tâm ngôi nhà. Sau khi bước ra khỏi cửa, gia chủ nên di chuyển theo hướng đã chọn trước tiên, có thể là ghé thăm người thân, đi lễ đầu năm hoặc đơn giản là đi một quãng ngắn theo phương vị đó để tạo dấu mốc khởi đầu.

Hướng tốt, giờ đẹp xuất hành ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Nhật Thùy)

Ý nghĩa của việc chọn ngày giờ xuất hành

Trong văn hóa Á Đông, việc lựa chọn ngày giờ tốt để thực hiện những công việc quan trọng đã hình thành từ lâu đời. Từ xây nhà, cưới hỏi, khai trương đến xuất hành, người xưa đều chú trọng “chọn ngày lành tháng tốt”. Theo quan niệm này, mỗi thời điểm trong năm có sự vận hành khác nhau của âm dương, ngũ hành; việc chọn đúng thời điểm sẽ giúp con người cảm thấy thuận lợi hơn khi bắt đầu một việc lớn.

Việc chọn ngày giờ xuất hành đầu năm vì thế không chỉ là thói quen, mà còn phản ánh niềm tin và hy vọng về một khởi đầu suôn sẻ. Khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chọn lựa cẩn trọng, con người thường có tâm lý an tâm hơn. Chính sự an tâm ấy góp phần tạo nên sự tự tin trong công việc và cuộc sống.

Dưới góc nhìn phong thủy và các quan niệm khoa học cổ truyền, mỗi ngày, mỗi giờ đều có sự thay đổi nhất định về “khí” và năng lượng. Việc cân nhắc thời điểm phù hợp được cho là giúp hài hòa các yếu tố này, tương tự như việc chọn thời vụ thích hợp trong sản xuất nông nghiệp dựa trên thời tiết, khí hậu. Dù cách lý giải mang tính biểu tượng, song giá trị cốt lõi vẫn nằm ở sự chuẩn bị chu đáo và tâm thế chủ động.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách khách quan rằng ngày giờ xuất hành không phải yếu tố quyết định vận mệnh hay thành bại của cả năm. Niềm tin vào thời điểm tốt có thể tạo động lực tinh thần, nhưng thành công vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nỗ lực cá nhân, sự chuẩn bị kỹ càng và khả năng thích ứng với hoàn cảnh thực tế.

Do đó, bên cạnh việc tham khảo giờ đẹp, gia chủ cũng cần cân nhắc yếu tố thời tiết, sức khỏe, điều kiện giao thông và kế hoạch cụ thể của bản thân.

Việc chọn ngày giờ xuất hành đầu năm vì thế không chỉ là thói quen, mà còn phản ánh niềm tin và hy vọng về một khởi đầu suôn sẻ. (Ảnh: Thy Huệ)

Những lưu ý khi xuất hành mùng 1 Tết

Để việc xuất hành đầu năm diễn ra trọn vẹn, một số lưu ý truyền thống vẫn được nhiều gia đình thực hiện như một cách giữ gìn nề nếp văn hóa.

- Nên tránh quay trở về nhà giữa chừng khi vừa xuất hành. Theo quan niệm dân gian, việc này dễ tạo cảm giác khởi đầu chưa trọn vẹn. Vì vậy, trước khi đi, gia chủ nên chuẩn bị đầy đủ tư trang, kiểm tra kỹ giấy tờ, đồ dùng cần thiết để hạn chế phải quay lại.

- Nên giữ tâm thế vui vẻ, hòa nhã trong suốt quá trình xuất hành. Ngày đầu năm, việc tranh cãi, nói lời tiêu cực hoặc để tâm trạng nặng nề được cho là không phù hợp. Một nụ cười, lời chúc tốt đẹp dành cho người gặp gỡ sẽ giúp không khí đầu xuân thêm ấm áp.

- Có thể mang theo một vật phẩm phong thủy nhỏ phù hợp với bản mệnh như một biểu tượng may mắn. Điều này chủ yếu mang ý nghĩa tinh thần, tạo cảm giác tự tin và an tâm hơn khi bước vào năm mới.

Việc chọn hướng tốt, giờ đẹp xuất hành mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 không mang tính quyết định vận mệnh, nhưng lại là một nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó là cách người Việt gửi gắm ước vọng về sự hanh thông, thịnh vượng và bình an trong năm mới. Khi tinh thần thoải mái, tâm thế vững vàng và kế hoạch rõ ràng, hành trình của năm Bính Ngọ 2026 chắc chắn sẽ rộng mở hơn đối với mỗi người.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.