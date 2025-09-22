Hướng dẫn cách lắp quạt thông gió công nghiệp chuẩn kĩ thuật

(VTC News) -

Quạt thông gió công nghiệp là gì?

Quạt thông gió công nghiệp là thiết bị cơ điện giúp lưu thông không khí, đẩy khí nóng, ẩm mốc, tù đọng ra ngoài và đưa luồng gió trong lành từ bên ngoài vào, tạo không gian thoáng mát và dễ chịu hơn.

Sản phẩm thường được lắp đặt trong gia đình, văn phòng hay nhà xưởng, đẩy khí nóng, ẩm mốc, tù đọng ra ngoài và đưa luồng gió trong lành từ bên ngoài vào, tạo không gian thoáng mát và dễ chịu hơn.

Tìm hiểu các loại quạt thông gió phổ biến hiện nay

Quạt thông gió được thiết kế đa dạng về kiểu dáng và công suất để phù hợp với từng không gian từ gia đình, văn phòng đến nhà xưởng.

Quạt thông gió gắn tường: Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt ở nhiều vị trí trong nhà. Quạt hoạt động êm ái, có lưới chắn bảo vệ, hạn chế bụi bẩn và côn trùng xâm nhập.

Quạt thông gió gắn trần: Kiểu dáng hiện đại, công suất mạnh mẽ, thường được dùng cho không gian rộng như văn phòng, chung cư cao tầng hay khu công sở.

Quạt thông gió công nghiệp: Kích thước lớn, bền bỉ, vận hành liên tục với hiệu suất cao, thường dùng cho các nhà xưởng, xí nghiệp sản xuất.

Quạt thông gió công nghiệp hướng trục được sử dụng rộng rãi cho trang trại, tầng hầm

Quạt thông gió công nghiệp hướng trục: Luồng gió được hút và thổi theo trục của quạt, thích hợp cho tầng hầm, trang trại chăn nuôi hoặc khu vực cần hút mùi, thoát khí.

Tại sao cần phải lắp quạt thông gió cho không gian?

Tăng cường trao đổi khí: Đẩy khí nóng, ẩm, bụi bẩn ra ngoài, đưa luồng không khí trong lành vào bên trong.

Ngăn ngừa vi khuẩn, mầm bệnh: Giữ môi trường khô thoáng, hạn chế tác nhân gây hại cho hệ hô hấp.

Chống ẩm mốc, bảo vệ thiết bị: Duy trì lưu thông khí, giảm mùi hôi, kéo dài tuổi thọ máy móc và đồ dùng.

Không gian thoáng đãng, thoải mái: Tạo sự dễ chịu trong sinh hoạt, nâng cao năng suất tại nơi làm việc.

Hướng dẫn cách lắp quạt thông gió đúng chuẩn kỹ thuật

Bước 1: Xác định không gian/căn phòng cần lắp quạt thông gió

Trước tiên, cần xác định diện tích và đặc điểm căn phòng. Không gian nhỏ thì chỉ cần quạt công suất vừa phải, còn phòng lớn hoặc nhà xưởng sẽ cần quạt mạnh hơn để đảm bảo lưu thông khí hiệu quả.

Bước 2: Xác định vị trí lắp đặt phù hợp (tường, trần, cửa sổ)

Chọn vị trí trung tâm hoặc nơi có khả năng trao đổi khí tốt nhất. Với phòng rộng, có thể cân nhắc lắp nhiều quạt để luồng gió được phân bổ đồng đều.

Bước 3: Chuẩn bị dụng cụ cần thiết

Chuẩn bị máy khoan, tua vít, đinh vít, thước đo, bút đánh dấu và kính bảo hộ. Việc có đủ dụng cụ sẽ giúp quá trình thi công diễn ra nhanh và an toàn hơn.

Bước 4: Tiến hành lắp đặt quạt gắn tường hoặc âm trần

Đánh dấu vị trí lắp đặt, khoan lỗ theo thiết kế và cố định phần khung quạt trước khi gắn toàn bộ thiết bị.

Bước 5: Khoét lỗ tường/lỗ chờ và đặt quạt vào

Thực hiện khoét lỗ đúng kích thước quạt, lưu ý an toàn khi làm việc để tránh bụi bẩn bắn vào mắt. Sau đó đặt quạt vào vị trí đã chuẩn bị.

Bước 6: Cố định quạt chắc chắn tại vị trí lắp

Dùng ốc vít để siết chặt, đảm bảo quạt gắn chặt vào tường/trần, không rung lắc khi hoạt động.

Bước 7: Xác định và lắp đặt đường ống dẫn gió (nếu cần)

Với những không gian cần dẫn khí ra xa, cần lắp thêm ống dẫn gió. Chọn đường ống thẳng, ít gấp khúc để tăng hiệu quả hút – xả.

Bước 8: Gắn nắp che hoặc nắp thông gió

Nắp che giúp bảo vệ quạt khỏi bụi, mưa và các tác động từ bên ngoài. Đồng thời giữ thẩm mỹ cho không gian.

Bước 9: Kết nối hệ thống dây điện đúng kỹ thuật, an toàn

Đi dây gọn gàng, đúng chuẩn kỹ thuật. Đọc kỹ hướng dẫn từ nhà sản xuất và đảm bảo nguồn điện phù hợp với công suất quạt.

Bước 10: Lắp lưới tản nhiệt, kiểm tra và chạy thử

Cuối cùng, gắn lưới tản nhiệt, kiểm tra toàn bộ hệ thống. Cắm điện và chạy thử để đảm bảo quạt hoạt động êm ái, ổn định.

Lắp đặt quạt thông gió cần lưu ý điều gì?

Kiểm tra nguồn điện trước khi đấu nối: Ngắt điện, kiểm tra điện áp phù hợp để tránh cháy nổ, hỏng hóc.

Cân bằng và cố định chắc chắn: Lắp thẳng, gắn chặt để giảm rung lắc, vận hành êm và bền hơn.

Chọn vị trí thông thoáng: Đặt nơi luồng khí ra/vào dễ dàng, không bị vật cản che chắn.

Dùng phụ kiện chính hãng: Sử dụng dây điện, cầu dao, ốc vít… đúng chuẩn, chính hãng để đảm bảo an toàn và ổn định.

Nên chọn vị trí thông thoáng rộng rãi để lắp đặt quạt thông gió giúp luồng khí lưu thông dễ dàng

