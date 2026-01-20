Hưng Yên trong bản đồ phát triển vùng Thủ đô mở rộng

(VTC News) -

Hưng Yên - điểm sáng nổi bật trong quy hoạch vùng Thủ đô mở rộng

Vùng Thủ đô (hay vùng Thủ đô Hà Nội) là khu vực liên kết phát triển kinh tế - xã hội bao gồm Hà Nội và 9 tỉnh lân cận. Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô đã được phê duyệt và điều chỉnh nhiều lần (gần nhất vào năm 2016), với tầm nhìn đến năm 2050.

Việc xác lập vùng Thủ đô nhằm tạo liên kết chặt chẽ về hạ tầng kỹ thuật - xã hội và phát triển kinh tế, giảm áp lực dân số cho Hà Nội. Đây là vùng phát triển kinh tế tổng hợp kiêm trung tâm hành chính - chính trị quốc gia, có diện tích hơn 24.000 km2, lấy Hà Nội làm đô thị hạt nhân và các tỉnh tiếp giáp xung quanh làm đô thị đa cực.

Trong bản đồ vùng Thủ đô, Hưng Yên nằm tại tâm điểm kết nối các đô thị và trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Bộ, thuộc tam giác kinh tế phía Nam Hà Nội. Đây là cầu nối quan trọng với khu vực trung du miền núi phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên…) nhờ các tuyến đường liên tỉnh trọng yếu, kết nối trực tiếp với mạng lưới giao thông quốc gia trên địa bàn. Hưng Yên cũng đóng vai trò là điểm trung chuyển hàng hóa, nông sản quan trọng từ các tỉnh miền núi phía Bắc xuống đồng bằng và ra cảng biển Hải Phòng – Quảng Ninh.

Hưng Yên đang trên đà đổi mới tích cực, toàn diện.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Thái Bình, diện tích tỉnh Hưng Yên hiện tại khoảng hơn 2.500 km2, với quy mô dân số trên 3,5 triệu người. Đây là lợi thế quan trọng để mở rộng bức tranh kinh tế của Hưng Yên, đảm bảo nguồn cung nhân lực đa ngành, tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương, thu hút đầu tư mạnh mẽ.

Vươn mình trong kỷ nguyên mới

Vào thế kỷ 16-17, Phố Hiến (Hưng Yên) là thương cảng sầm uất thu hút thương nhân trong và ngoài nước, được coi là đô thị giao thương phồn thịnh nhất nhì đất Bắc, chỉ sau 36 phố phường của thành Thăng Long.

Sau hàng trăm năm, từ một thương cảng lớn, Hưng Yên đã chuyển đổi thành vùng kinh tế trọng điểm đa ngành phía Bắc, lọt top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Để có được diện mạo và tầm vóc khác biệt hoàn toàn như thế, Hưng Yên đã tập trung đầu tư, nâng cấp và phát triển mạng lưới giao thông trọng yếu, với một số trục huyết mạch giá trị như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Vành đai 3.5 – 4, Quốc lộ 5A…

Ngoài lợi thế giao thông thuận tiện, Hưng Yên còn nổi tiếng là miền đất có bề dày văn hóa - lịch sử đặc sắc. Sau sáp nhập, Hưng Yên có thêm 54 km bờ biển với hệ sinh thái đa dạng, cùng số lượng lớn di tích văn hóa – lịch sử, là cơ sở để tạo sức bật cho ngành du lịch địa phương.

Làn sóng đầu tư đô thị nghỉ dưỡng

Song song cùng những ưu thế về hạ tầng, chính sách và con người, Hưng Yên còn sở hữu các tài nguyên thiên nhiên quý giá như đất phù sa màu mỡ ven sông Hồng, sông Luộc, cát đen, than nâu…

Trong số đó, khoáng nóng nổi lên như một “mỏ vàng” ngủ quên dưới lòng đất sâu ở Hưng Yên, được phát hiện muộn so với các nguồn tài nguyên khác nhưng lại có tiềm năng giá trị vô cùng lớn.

Các mạch khoáng nóng ngầm lần lượt được phát hiện tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, với trữ lượng và chất lượng tốt. Nhờ nguồn khoáng nóng quý giá, Hưng Yên có thêm lợi thế vươn mình mạnh mẽ hơn, trở thành địa phương thu hút đầu tư BĐS quy mô lớn. Tiêu biểu như dự án Trump International Hưng Yên tại Khoái Châu, Alluvia City Văn Giang, Vinhomes Ocean Park 2, 3…

Sau “đòn bẩy” từ quy hoạch vùng Thủ đô, các dự án này đã mở đầu cho chuỗi đô thị sáng tạo, hạ tầng đồng bộ, môi trường sống chất lượng cao, tạo cơ hội việc làm cho người dân và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đón đầu làn sóng đó, năm 2025, Tập đoàn Onsen Fuji - đơn vị đầu tư bất động sản sức khỏe cao cấp đã gia nhập thị trường này với dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên. Đây là mô hình nghỉ dưỡng trị liệu gắn với khoáng nóng đầu tiên tại địa phương.

Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Đông Hà Nội - Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên.

Dự án này được xây dựng trên quy mô hơn 48ha, với chuỗi sản phẩm nổi bật như khu căn hộ trị liệu Thera Home, khu tắm bùn, công viên khoáng nóng, shophouse thương mại.

Không chỉ là điểm du lịch mới siêu hấp dẫn, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên còn hứa hẹn trở thành tài sản đầu tư lý tưởng cho những cư dân có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao cấp, kết hợp an cư với nghỉ dưỡng. Như vậy, sau khi sáp nhập với tỉnh Thái Bình, tổng thể nguồn lực của Hưng Yên đã ngày càng lớn mạnh hơn, phát triển toàn diện và đa ngành hơn, chứng minh đây không chỉ là một vùng đệm kinh tế, mà là một cực tăng trưởng độc lập, với nhiều tiềm năng đầu tư hấp dẫn cho hiện tại và tương lai nhờ các yếu tố tiện ích cộng hưởng, nổi bật trong vùng Thủ đô mở rộng.