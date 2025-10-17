Hưng Thịnh Phát mang đến giải pháp máy phát điện bền bỉ, tiết kiệm và an toàn

(VTC News) -

Giới thiệu chung về Hưng Thịnh Phát

Công ty TNHH TM XNK & XD Điện Hưng Thịnh Phát trước đây thuộc tập đoàn máy phát điện OMEGA Singapore, sở hữu đội ngũ kỹ sư và cử nhân được đào tạo chính quy từ các trường đại học và trung cấp hàng đầu. Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm giúp công ty thực hiện các dự án máy phát điện với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Với sứ mệnh cung cấp các giải pháp năng lượng bền bỉ, tiết kiệm và an toàn, Hưng Thịnh Phát không ngừng mở rộng hoạt động tại miền Nam, miền Trung và khu vực Tây Nguyên. Công ty luôn cam kết uy tín, chất lượng và đáp ứng tối đa yêu cầu kỹ thuật của khách hàng, đặc biệt trong các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài.

Tầm nhìn của Hưng Thịnh Phát là trở thành đơn vị cung cấp và thi công máy phát điện hàng đầu Việt Nam, đồng thời đóng góp vào sự phát triển cộng đồng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Công ty chú trọng đầu tư vào đội ngũ nhân lực, trang thiết bị hiện đại và công nghệ tiên tiến để mang lại giải pháp toàn diện cho khách hàng.

Các dịch vụ về máy phát điện tại Hưng Thịnh Phát

Hưng Thịnh Phát cung cấp đa dạng dịch vụ máy phát điện, từ mua bán, cho thuê đến lắp đặt và bảo trì, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của mọi doanh nghiệp và công trình.

Mua bán máy phát điện: Công ty cung cấp các dòng máy phát điện của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Cummins, Perkins, Mitsubishi, Doosan, Baudouin, Kubota, Denyo, Komatsu, Isuzu, MTU và Yuchai. Các sản phẩm đa dạng về công suất từ 50kVA đến 1000kVA, phù hợp từ nhu cầu nhỏ đến các công trình công nghiệp lớn.

Dịch vụ sửa chữa: Hưng Thịnh Phát đảm nhận sửa chữa, thay thế phụ tùng và khắc phục sự cố máy phát điện. Dịch vụ này giúp máy vận hành ổn định, kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm nguy cơ gián đoạn sản xuất.

Dịch vụ cho thuê: Công ty cung cấp máy phát điện cho thuê ngắn và dài hạn, phục vụ các sự kiện, công trình xây dựng hoặc dự án tạm thời. Máy được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao, đảm bảo vận hành ổn định và an toàn.

Di dời và lắp đặt: Hưng Thịnh Phát thực hiện di dời, lắp đặt và hướng dẫn vận hành máy phát điện tại công trình. Quy trình được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Bảo trì và bảo dưỡng: Các gói bảo trì định kỳ giúp máy phát điện vận hành bền bỉ, hạn chế hư hỏng và tối ưu hiệu suất sử dụng. Dịch vụ bao gồm kiểm tra, vệ sinh, thay dầu và các phụ kiện thiết yếu.

Hưng Thịnh Phát mang đến giải pháp máy phát điện toàn diện, giúp khách hàng yên tâm vận hành liên tục. Với uy tín, chất lượng và đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, đơn vị luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả và an toàn tối ưu.

Vì sao nên chọn đồng hành cùng Hưng Thịnh Phát?

Hưng Thịnh Phát nổi bật với uy tín và chất lượng dịch vụ, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp của công ty thực hiện khảo sát, thiết kế và thi công theo chuẩn quốc tế, đảm bảo đáp ứng chính xác nhu cầu từng công trình. Mỗi dự án đều được lên kế hoạch chi tiết nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành và tuổi thọ thiết bị.

Đơn vị luôn sử dụng máy phát điện nhập khẩu nguyên bộ chính hãng 100%, kèm theo bảo hành đầy đủ và hướng dẫn vận hành miễn phí. Hệ thống kho và trụ sở trải dài từ Bắc - Trung - Nam giúp Hưng Thịnh Phát sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Nhờ vậy, mọi sự cố đều được xử lý nhanh chóng, đảm bảo hoạt động liên tục cho khách hàng.

Khách hàng còn được hưởng lợi từ các giải pháp toàn diện như mua bán, cho thuê, lắp đặt, di dời và bảo trì máy phát điện. Hưng Thịnh Phát không chỉ cung cấp thiết bị, mà còn đồng hành trong quá trình vận hành, mang lại trải nghiệm an toàn, tiện lợi và bền vững. Công ty luôn hướng đến phát triển cộng đồng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Liên hệ nhận tư vấn ngay

Để được tư vấn chi tiết về các giải pháp máy phát điện bền bỉ, tiết kiệm và an toàn, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Hưng Thịnh Phát. Đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo mọi nhu cầu năng lượng của doanh nghiệp và công trình được đáp ứng kịp thời.

Thông tin liên hệ Công ty TNHH TM XNK & XD Điện Hưng Thịnh Phát Trụ sở: 17/K5A Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP.HCM CN Miền Trung: Số 263 Trường Sơn, Phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng, ĐT: 0938 358 401 CN Miền Bắc: Số 38, Văn Phú, Xã Trần Phú, Hà Nội, ĐT: 0909 938 401 Hotline: 0938 358 401 - 0909 938 401 Email: hongphuc.eng39@mayphatdiengiare.vn Website: https://mayphatdiengiare.vn/ Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 17:45