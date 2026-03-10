Hùng Nhơn công bố chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững

(VTC News) -

Chương trình nhằm thúc đẩy mô hình chăn nuôi công nghệ cao, gia tăng giá trị cho ngành chăn nuôi và tạo nền tảng phát triển bền vững cho nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Sự kiện diễn ra vào ngày 10/3, tại Hà Nội, có sự tham dự của đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Cục Chăn nuôi và Thú y, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam cùng lãnh đạo doanh nghiệp và các cơ quan báo chí Trung ương.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao mô hình hợp tác giữa Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus trong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Theo Thứ trưởng, việc hình thành các chuỗi liên kết chăn nuôi có sự tham gia của doanh nghiệp lớn sẽ góp phần nâng cao năng suất, kiểm soát dịch bệnh, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường cho sản phẩm chăn nuôi Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển mới, Tập đoàn Hùng Nhơn đóng vai trò là đối tác nội địa chủ lực, trực tiếp tổ chức sản xuất, triển khai các dự án chăn nuôi quy mô lớn và kết nối hệ sinh thái chăn nuôi – chế biến – thị trường tại Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp đang từng bước xây dựng các mô hình chăn nuôi hiện đại, ứng dụng tự động hóa, an toàn sinh học và quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính năm 2022, Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước. Thỏa thuận này mở ra nền tảng hợp tác dài hạn nhằm phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững tại Việt Nam.

Ông Gabor Fulit -Tổng Giám đốc De Heus - phát biểu tại sự kiện.

Trên cơ sở đó, Tập đoàn Hùng Nhơn đang cùng De Heus triển khai nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Đến nay, hai doanh nghiệp đã triển khai 15 dự án tại Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư khoảng 12.400 tỷ đồng.

Trong đó, Tây Ninh được xác định là trung tâm của chuỗi liên kết với 12 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Các dự án hướng tới hình thành hệ sinh thái chăn nuôi – chế biến – xuất khẩu quy mô lớn, ứng dụng đồng bộ các giải pháp an toàn sinh học, tự động hóa và quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Vũ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn - phát biểu tại sự kiện.

Sau khi hoàn thiện, hệ thống dự kiến đạt quy mô 80 triệu gà giống mỗi năm, 25 triệu gà thịt phục vụ xuất khẩu và 10.000 con heo cụ kỵ. Điểm nhấn của chuỗi dự án là nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm công nghệ cao sử dụng dây chuyền hiện đại từ châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như Halal, ISO 22000 và FSSC 22000.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, việc hợp tác với De Heus giúp doanh nghiệp kết hợp thế mạnh công nghệ quốc tế với kinh nghiệm thị trường nội địa, từ đó xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi đến chế biến và truy xuất nguồn gốc.

“Trên nền tảng công nghệ đạt chuẩn quốc tế của De Heus và kinh nghiệm phát triển thị trường trong nước của Hùng Nhơn, chúng tôi hướng tới tạo ra giá trị thiết thực cho người nông dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam trong dài hạn”, ông Vũ Mạnh Hùng cho biết.

Dự án hợp tác giữa Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus tại Đắk Lắk.

Trong giai đoạn 2026–2036, Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus dự kiến tiếp tục mở rộng đầu tư tại Tây Ninh và Gia Lai với tổng vốn gần 6.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư toàn bộ chuỗi dự án lên khoảng 18.300 tỷ đồng. Việc mở rộng đầu tư nhằm phát triển vùng nguyên liệu sạch, an toàn dịch bệnh và xây dựng hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt chuẩn quốc tế.

Sau khi toàn bộ hệ thống hoàn thiện, chuỗi liên kết Hùng Nhơn – De Heus dự kiến đạt doanh thu gần 2 tỷ USD mỗi năm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy xuất khẩu và từng bước đưa ngành chăn nuôi Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu.