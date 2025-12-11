Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 tại Tây Nguyên

(VTC News) -

Ngày 8/12, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực Tây Nguyên trong năm học 2025-2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và hướng đến mục tiêu của Honda toàn cầu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda” vào năm 2050, tiếp nối thành công đạt được từ chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trong các năm qua, HVN phối hợp Ủy ban ATGTQG và Bộ GD&ĐT trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc năm học 2025-2026 và tổ chức đào tạo ATGT cho học sinh, phụ huynh.

Đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 trường TH Lê Quý Đôn.

Mục tiêu của chương trình là hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lên đến 100%. Đồng thời, nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh và phụ huynh thông qua hoạt động đào tạo và truyền thông.

Chương trình xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn nhằm bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với học sinh lớp 1 - lứa tuổi quan trọng đang hình thành nhận thức tư duy, việc tạo cho các em thói quen đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe máy là rất cần thiết.

Song song đó, thông qua chương trình, HVN mong muốn lan tỏa thông điệp đến các bậc phụ huynh về trách nhiệm bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ: “Vì sự an toàn của bản thân và tương lai của các em, hãy luôn tuân thủ quy tắc giao thông và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và các con, cả khi các em dưới 6 tuổi”.

Hướng dẫn viên Honda Việt Nam hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Hoạt động thiết thực này là bước tiếp nối của chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1” do Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban ATGTQG, Bộ GD&ĐT triển khai trên toàn quốc từ năm 2018.

Tính đến nay, tổng số mũ được trao lên đến gần 12 triệu - con số ấn tượng minh chứng cho quyết tâm của HVN trong việc tích cực chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về ATGT.

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình tạo ra tác động đáng kể đến nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của học sinh lớp 1 trên cả nước. Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em tăng từ 37% (trước năm học 2018-2019) lên 85% (vào năm học 2024-2025).

Tiếp nối thành công của buổi lễ phát động ngày 2/10 tại Hà Nội và lễ trao tặng khu vực miền Trung ngày 28/10 tại Đà Nẵng, sáng 8/12, HVN phối hợp với Ủy ban ATGTQG, Bộ GD&ĐT tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho học sinh và phụ huynh khu vực Tây Nguyên tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, Gia Lai).

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và ông Shinsuke Horiuchi - Phó tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam cùng đại diện của Ủy ban ATGTQG, Cục Cảnh sát giao thông.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh trường Tiểu học Lê Quý Đôn đại diện cho các em lớp 1 khu vực Tây Nguyên đón nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban ATGTQG, Bộ GD&ĐT và các đại biểu.

Bên cạnh đó, hoạt động đào tạo ATGT thiết thực, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro được triển khai đến hơn 1.000 học sinh và hơn 200 phụ huynh.

Hướng dẫn viên Honda Việt Nam đào tạo ATGT cho bậc phụ huỵnh

Chương trình phát động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực Tây Nguyên tại điểm trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, Gia Lai) diễn ra thành công, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo kiến thức ATGT cho 1,8 triệu học sinh và 350.000 phụ huynh của HVN năm học 2025-2026.

Qua đó, công ty từng bước góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045, cũng như mục tiêu của Honda toàn cầu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda” vào năm 2050.