Hôn nhân hơn 10 năm của cặp vợ chồng sao Việt tuổi Ngọ

Cùng tuổi Ngọ nhưng cách nhau 12 năm, vợ chồng Tuấn Hưng (SN 1978) và Hương Baby (SN 1990) được xem là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt.

Tuấn Hưng là giọng ca đời đầu của Vpop. Anh từng là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa hấu trước khi tách ra solo. Tháng 2/2000, anh rời Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp, trải qua không ít khó khăn để tìm chỗ đứng riêng. Nhiều năm lăn lộn với âm nhạc giúp Tuấn Hưng có vị trí vững chắc trong làng giải trí.

Từng nổi tiếng với hình ảnh lãng tử, cá tính mạnh và được ví như “con ngựa bất kham”, Tuấn Hưng trải qua không ít mối tình trước khi đến với Hương Baby – hot girl kém anh 12 tuổi. Cô là người duy nhất chinh phục và giữ chân được chàng ca sĩ cá tính.

Năm 2014, sau hai năm hẹn hò, cặp đôi tổ chức đám cưới. Tháng 10 cùng năm, họ đón con trai đầu lòng. Thời điểm đó, chuyện tình chênh lệch 12 tuổi thu hút nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ chung sống, cả hai vẫn giữ được mái ấm hạnh phúc và có thêm hai con vào các năm 2017 và 2019.

Sau khi lập gia đình, Tuấn Hưng thay đổi nhiều. Anh trở nên điềm đạm, trách nhiệm hơn và đặt gia đình làm ưu tiên hàng đầu. Nam ca sĩ từng chia sẻ kết hôn là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.

Về phía Hương Baby, cô tập trung xây dựng công việc kinh doanh, hỗ trợ chồng trong các dự án âm nhạc.Trong mắt cô, chồng là người bản lĩnh, tâm lý và yêu thương gia đình. Những dịp đặc biệt, anh thường dành tặng vợ quà và lời yêu thương. Cả hai duy trì sự gắn kết bằng những điều giản dị như cùng nấu ăn, hẹn hò cuối tuần.

Hai vợ chồng cho rằng sự tin tưởng và tôn trọng là nền tảng quan trọng của hôn nhân. Theo Tuấn Hưng, theo thời gian, tình yêu không còn quá bùng cháy mà trở nên sâu lắng, gắn với trách nhiệm và tình nghĩa.

Trong cuộc sống thường ngày, cả hai không phân chia rạch ròi vai trò mà hỗ trợ nhau. Hương Baby từng chia sẻ: “Anh Hưng là nghệ sĩ, không giỏi quản lý chi tiêu nên làm được bao nhiêu tiền đưa cho tôi giữ. Chúng tôi quan niệm chuyện tiền bạc ‘của chồng công vợ’ nên không quá lo nghĩ”.

Năm 2020, khi biểu diễn tại một đêm nhạc ở TP.HCM, Tuấn Hưng bất ngờ nói về quyết định tạm ngưng ca hát, cho biết đã đến lúc cần dành thời gian cho gia đình và ba con. Sau khoảng ba năm tạm dừng, anh trở lại sân khấu.

Năm 2024, trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Hương Baby bày tỏ: “Nơi thời gian ngừng lại, để cho chúng ta được bên nhau và sưởi ấm tình yêu. 10 năm bên nhau, có những lúc giận hờn như 2 đứa trẻ, nhưng rồi vượt qua mọi sóng gió để giữ trọn mái ấm của gia đình”.

Tuấn Hưng đáp lại tình cảm của vợ bằng cách bình luận dưới bài viết: “Sau tất cả anh chỉ dùng 2 chữ ‘yêu em’ để cảm ơn những gì tốt đẹp nhất em đã dành cho anh. Anh không phải người hoàn hảo nên anh luôn thay đổi bản thân ngày càng tốt hơn để trở thành người đàn ông của gia đình”.

Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Hương Baby cho biết Tuấn Hưng là người sống rất tình cảm nhưng thường tự mình chịu đựng, không muốn thể hiện nỗi buồn để người thân phải lo lắng: "May mắn là anh luôn có gia đình, bạn bè và âm nhạc để giải tỏa".

"Trước đây các dự án anh làm, tôi nghe để cảm nhận thôi. Giờ hai vợ chồng chậm lại, lắng nghe từng giai điệu. Qua nhiều biến cố, tôi thấy chồng mình rất giỏi. Trước ngưỡng mộ anh ấy hát hay, giờ còn sáng tác giỏi như vậy", cô nói.

Hiện tại, Tuấn Hưng hướng đến cuộc sống trầm lắng hơn, dành phần lớn thời gian cho gia đình và việc sáng tác. Với anh, điều quan trọng nhất lúc này là sự bình yên bên vợ con.