Hôm nay, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/8 - 2/9.

Ông Triệu Lạc Tế sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 tại Hà Nội và đồng chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. (Ảnh: TTXVN)

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Triệu Lạc Tế trên cương vị người đứng đầu Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chuyến thăm có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Trung Quốc duy trì xu hướng phát triển tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, việc Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam thể hiện rõ sự coi trọng đặc biệt của Trung Quốc đối với quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, ổn định, lâu dài Việt Nam - Trung Quốc cũng như sự trân trọng giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám 1945.

Bên cạnh đó, năm 2025 là cột mốc đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025) và là Năm Giao lưu nhân văn Việt Nam – Trung Quốc. Hai bên đã có các cuộc trao đổi và tiếp xúc cấp cao, với nhiều hình thức linh hoạt. Nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày 14 và 15/4.

Cùng thời điểm Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải với tư cách khách mời và làm việc tại Trung Quốc theo lời mời của Chính phủ Trung Quốc từ 31/8 đến 1/9. Tiếp đó, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2/9 đến 4/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong tổng thể quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc là trụ cột quan trọng và có nhiều bước phát triển tích cực trong những năm qua. Cơ quan lập pháp hai nước cũng duy trì trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên.

Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ có các cuộc gặp quan trọng với Lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Hai bên sẽ trao đổi sâu rộng, thảo luận các phương hướng lớn nhằm tăng cường mạnh mẽ hơn nữa quan hệ song phương và hợp tác chiến lược trong thời gian tới, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Dự kiến tại Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, hai bên sẽ thảo luận các phương hướng, biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao đạt được giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước. Cơ quan lập pháp hai nước cũng sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, địa phương hai nước trên các lĩnh vực.