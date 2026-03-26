Hội thảo về 'Thịt nguội Ý - Một di sản độc đáo'

Chương trình mang đến cái nhìn sâu sắc và toàn diện về ngành thịt nguội Ý – một sản phẩm đặc trưng của nền ẩm thực Ý.

Ngài Marco della Seta – Đại sứ nước Cộng hòa Ý tại Việt Nam chia sẻ về văn hóa ẩm thực Ý. Nguồn: ITA

Chương trình được tổ chức bởi Thương vụ Ý tại Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp Thịt và Xúc xích Ý (ASSICA) và Viện Xúc tiến Sản phẩm Thịt nguội Ý (IVSI). Tham dự hội thảo, các khách mời có cơ hội thưởng thức những loại thịt nguội Ý nổi tiếng, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của đầu bếp Cristian Broglia.

Bên cạnh đó, khách tham dự còn được lắng nghe những chia sẻ hấp dẫn từ các công ty sản xuất hàng đầu của Ý về lịch sử, văn hóa và bí quyết tạo ra các sản phẩm thịt nguội đặc biệt của đất nước mình. Các nhà sản xuất danh tiếng tham dự sự kiện gồm có Annoni Spa, Ferrarini SPA, Principe Di San Daniele Spa và Salumificio La Torre Spa.

Đặc biệt, tại hội thảo, ngài Marco della Seta – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Ý tại Việt Nam đã có bài phát biểu chào mừng. Theo ông, ẩm thực không chỉ là nguồn dinh dưỡng mà còn là ngôn ngữ, là cách chúng ta chào đón khách lạ, là dấu mốc đánh dấu sự chuyển mùa, và cũng là cách chúng ta kể cho con cái biết họ là ai và họ đến từ đâu. Mỗi bữa ăn chính là sự khởi đầu của một mối quan hệ. Mặc dù Ý và Việt Nam cách xa nhau về khoảng cách địa lý, nhưng sự tương đồng trong truyền thống ẩm thực của hai quốc gia lại khá rõ rệt.

Ẩm thực là một kho tàng sống động, là sự hòa quyện của nguyên liệu, kỹ thuật và ký ức, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Ở Ý, cotechino, được làm từ thịt lợn, là món ăn không thể thiếu trong các bữa tiệc vào dịp Giáng sinh và Năm mới. Tương tự, ở Việt Nam, bánh chưng – chiếc bánh làm từ gạo nếp, thịt lợn và đậu xanh – là linh hồn của vị giác mỗi dịp Tết đến xuân về.

Bà Ilaria Piccinni - Giám đốc Thương vụ Ý tại Việt Nam (ITA) phát biểu tại Hội thảo. Nguồn: ITA

Ý là quốc gia đầu tiên được Tổ chức UNESCO công nhận toàn bộ nền ẩm thực là “Di sản văn hóa phi vật thể”, nơi mỗi món ăn trở thành chứng nhân của truyền thống, ký ức và bản sắc dân tộc. Với nguyên liệu tươi ngon, đa dạng và kỹ thuật chế biến tinh tế, ẩm thực Ý đã phát triển không ngừng, vươn lên khẳng định vị thế mạnh mẽ trên bản đồ ẩm thực quốc tế, theo đúng tiêu chí “từ nông trại đến bàn ăn”. Ngoài giá trị văn hóa, ẩm thực Ý còn mang đến sức mạnh kinh tế lớn lao.

Trong nền ẩm thực Ý, salumi giữ một vị trí đặc biệt. Nghệ thuật làm thịt xông khói là một trong những kỹ thuật bảo quản thực phẩm lâu đời nhất của nhân loại. Từ ít nhất 3000 năm trước Công Nguyên, người xưa đã biết sử dụng muối để hút ẩm từ thịt và kéo dài thời gian bảo quản. Người Hy Lạp đã hoàn thiện những phương pháp này, và người La Mã cổ đại đã nâng chúng lên thành một nền văn hóa ẩm thực đỉnh cao.

Prosciutto – thịt giăm bông, từ thời La Mã đã được coi là món ăn quý giá trong Đế chế La Mã. Những kỹ thuật này đã lan rộng khắp châu Âu và tạo nên sự đa dạng phong phú của salumi Ý mà chúng ta biết đến ngày nay. Sự đa dạng này thật sự ấn tượng, với những sản phẩm nổi tiếng như Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Lardo di Colonnata.

Đây không chỉ là những món ăn, mà là những chỉ dẫn địa lý – những biểu tượng pháp lý bảo vệ một vùng đất, một khí hậu, và một bộ kỹ năng đã được tinh luyện qua hàng thế kỷ. Mỗi sản phẩm kể một câu chuyện về một địa phương, một cộng đồng, và đại diện cho cam kết với chất lượng mà không thể tái tạo ở nơi khác.

Khách tham dự thưởng thức thịt nguội Ý dưới sự hướng dẫn của đầu bếp Cristian Broglia. Nguồn: ITA

Tại hội thảo, ông Davide Calderone – Giám đốc điều hành của ASSICA cũng đã giới thiệu về hệ thống chứng nhận PDO và PGI của EU nhằm quản lý chất lượng, vai trò của Ý trong việc bảo vệ các sản phẩm thịt nguội chất lượng cao, cũng như chia sẻ các dữ liệu kinh tế về xuất khẩu thịt nguội Ý, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam.