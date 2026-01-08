Hội thảo quốc tế ứng dụng AI chẩn đoán ung thư vú, tuyến giáp

(VTC News) -

Hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú và tuyến giáp” dự kiến diễn ra với 11 báo cáo khoa học, tập trung làm rõ vai trò của AI trong việc hỗ trợ bác sĩ ra quyết định lâm sàng. Nội dung chương trình đi từ các ứng dụng AI trong siêu âm vú, nhũ ảnh đến siêu âm tuyến giáp, phản ánh một cách hệ thống hành trình từ tầm soát, chẩn đoán sớm đến định hướng điều trị phù hợp.

Đây được xem là những nội dung mang tính thực tiễn cao, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa tiến bộ công nghệ và nhu cầu nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị ung thư vú và tuyến giáp trong thực hành lâm sàng hiện nay.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 10/1 tại BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh.

Ở phiên thảo luận về ung thư vú, các báo cáo viên tập trung phân tích vai trò của siêu âm trong phát hiện sớm tổn thương, đồng thời làm rõ cách AI hỗ trợ bác sĩ trong nhận diện và phân loại nguy cơ, giảm sự phụ thuộc vào đánh giá chủ quan.

Nội dung cốt lõi của phiên trình bày là báo cáo “Ứng dụng AI trong phát hiện và chẩn đoán sớm ung thư vú” của PGS.TS.BS Won Hwa Kim (Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chilgok - Đại học Quốc gia Kyungpook), chia sẻ kinh nghiệm triển khai AI trong thực hành lâm sàng tại Hàn Quốc và những lợi ích cụ thể trong nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.

Từ góc độ ứng dụng trong nước, BSCKII Lê Thị Thùy Trang (Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) sẽ trình bày các ca lâm sàng thực tế cho thấy hiệu quả của việc tích hợp AI vào siêu âm vú, đặc biệt hỗ trợ theo dõi sát các tổn thương nghi ngờ và tối ưu hóa quy trình sàng lọc.

Bên cạnh siêu âm, nhũ ảnh có ứng dụng AI trong chẩn đoán ung thư vú cũng là nội dung nhận được nhiều quan tâm. BSCKII Lưu Hồng Nhung (Phó Chủ tịch Chi hội Chẩn đoán hình ảnh Tuyến Vú Việt Nam) phân tích “Vai trò của nhũ ảnh trong sàng lọc ung thư vú và ứng dụng của AI trong đọc nhũ ảnh”, nhấn mạnh AI đặc biệt hữu ích trong các trường hợp tổn thương có nguy cơ bị bỏ sót khi đọc phim theo phương pháp truyền thống.

Chụp nhũ ảnh giúp phát hiện các tổn thương vôi hóa kích thước nhỏ.

Đáng chú ý, hội thảo dành thời lượng cho các báo cáo liên quan đến phẫu thuật bảo tồn vú, là phương án điều trị được ưu tiên khi ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm. Đây cũng là nội dung cho thấy vai trò của các công cụ chẩn đoán chính xác, trong đó có AI trong việc mở rộng chỉ định phẫu thuật bảo tồn, giúp người bệnh tránh phải cắt bỏ toàn bộ tuyến vú, đồng thời đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và chất lượng sống sau điều trị.

Trong lĩnh vực bệnh lý tuyến giáp, hội thảo sẽ giới thiệu các ứng dụng nổi bật của AI thông qua báo cáo của TS.BS Trịnh Tú Tâm (Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh), với chủ đề “Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý tuyến giáp”, và tiếp nối là phần trình bày của PGS.TS.BS Jin Chung (Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Mokdong - Đại học Nữ Ewha) về “Chẩn đoán siêu âm tuyến giáp: Những tiến bộ gần đây và nghiên cứu với trí tuệ nhân tạo”.

Các báo cáo tập trung phân tích vai trò của siêu âm, chọc hút tế bào bằng kim nhỏ và các kỹ thuật hỗ trợ khác trong tiếp cận bệnh lý tuyến giáp, đồng thời làm rõ cách AI góp phần nâng cao độ chính xác trong phân tầng nguy cơ, từ đó hỗ trợ lựa chọn chiến lược theo dõi và điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Siêu âm tuyến giáp tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh.

Thông qua việc tổ chức hội thảo, BVĐK Hồng Ngọc kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, thúc đẩy chuẩn hóa quy trình chẩn đoán và từng bước đưa các giải pháp AI vào thực hành lâm sàng một cách bài bản, có kiểm soát. Đây được xem là nền tảng quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện sớm, cải thiện tiên lượng và hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện, bền vững cho người bệnh ung thư.