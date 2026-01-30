Hồi phục sau điều trị giãn tĩnh mạch tại Dr.Vein

(VTC News) -

Sự lầm tưởng về việc suy giãn tĩnh mạch chỉ gây mất thẩm mỹ thường dẫn đến những hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Thực tế, những cơn đau mỏi âm ỉ, tình trạng phù nề hay chuột rút về đêm chính là rào cản ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và chất lượng sống.

“Đối với người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, không chỉ với mục đích công việc, còn là trải nghiệm cuộc sống tại quốc gia khác nên ngoài làm việc thì nhu cầu du lịch, khám phá, hoạt động tập luyện thể thao không thể thiếu.

Công việc chỉ là một phần của cuộc sống của chúng tôi, trải nghiệm mới là điều hấp dẫn thật sự mang lại sự mới mẻ và thú vị. Một đôi chân khỏe rất quan trọng với tất cả mọi người, giúp trải nghiệm cuộc sống của chúng tôi đây thêm trọn vẹn vì Việt Nam có quá nhiều cảnh đẹp, thức ăn ngon và chúng tôi muốn được khám phá nhiều nhất có thể” là chia sẻ của chị Bella từ Mỹ đến khám tại Dr.Vein.

Những năm gần đây, Y tế của Việt Nam trở thành nơi khám chữa và chữa bệnh được nhiều người nước ngoài đặt niềm tin trong điều trị bệnh lý. Sự phát triển về chuyên môn bác sĩ, kỹ thuật can thiệp cùng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn của khách nước ngoài, Thạc sĩ - Bác Sĩ Lê Kim Cao tại phòng khám Dr.Vein cho biết: số lượng bệnh nhân người nước ngoài và bà con việt kiều đến khám tĩnh mạch tại phòng khám Dr.Vein tăng gần đây.

Đột phá công nghệ và các phương pháp điều trị ít xâm lấn

Một trong những yếu tố cốt lõi giúp Dr.Vein khẳng định vị thế của mình là áp dụng các công nghệ điều trị tiên tiến nhất hiện nay. Thay vì các phương pháp phẫu thuật truyền thống đòi hỏi thời gian hồi phục lâu và gây đau đớn, phòng khám tập trung vào các giải pháp ít xâm lấn. Phương pháp Laser nội mạch EVLA là công nghệ hàng đầu được các hiệp hội tĩnh mạch thế giới khuyên dùng.

Cơ chế của phương pháp này dựa trên việc sử dụng năng lượng nhiệt để làm xơ hóa các tĩnh mạch bị suy từ bên trong. Toàn bộ quá trình được thực hiện thông qua một lối vào siêu nhỏ dưới hướng dẫn của máy siêu âm Doppler màu.

Độ chính xác của thủ thuật được đảm bảo ở mức tối đa, giúp loại bỏ các tĩnh mạch suy mà không làm ảnh hưởng đến các mô xung quanh. Lợi ích lớn nhất của kỹ thuật này là giúp bệnh nhân có thể đi lại ngay sau khi kết thúc liệu trình. Khách hàng có thể quay trở lại với công việc và nhịp sống năng động mà không cần phải nghỉ dưỡng dài ngày hay lo lắng về vấn đề thẩm mỹ sau thủ thuật.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp tĩnh mạch mạng nhện hoặc tĩnh mạch nhỏ li ti ảnh hưởng đến vẻ ngoài, phương pháp tiêm xơ thẩm mỹ bằng các loại thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế mang lại hiệu quả rõ rệt. Đôi chân đã giảm được triệu chứng khó chịu và lấy lại được sự tự tin về diện mạo. Đây là khía cạnh được khách hàng nữ nước ngoài đánh giá rất cao khi lựa chọn dịch vụ tại Dr.Vein.

Bà Anne Braund đến từ Canada hồi phục sau điều trị giãn tĩnh mạch tại Dr.Vein.

Sự tin tưởng của khách hàng đối với Dr.Vein được xây dựng dựa trên những kết quả điều trị thực tế đầy thuyết phục. Điển hình là trường hợp của bà A.B., bệnh nhân đến từ Canada, 70 tuổi. Dù đã phải chịu đựng những triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch chân trong suốt thời gian dài, bà vẫn không thể tiếp cận điều trị sớm tại quê nhà. Trong quá trình thăm khám ở Canada, bà nhận được kết luận phải chờ đợi ít nhất 6 năm mới có thể chính thức can thiệp y khoa theo hệ thống y tế tại đó.

Chính vì vậy, bà đã quyết định tìm đến Dr.Vein trong tình trạng tĩnh mạch nổi gồ rõ rệt ở cẳng chân phải. Bà chia sẻ về tiền sử gia đình có người mắc bệnh lý tương tự, đồng thời bản thân thường xuyên phải chịu đựng cảm giác nóng rát, nặng mỏi chân mỗi khi đứng hoặc ngồi lâu. Quyết định tìm kiếm sự hỗ trợ y tế tại Việt Nam thay vì chờ đợi nhiều năm tại nước bản sở đã giúp bà nhanh chóng tiếp cận với các công nghệ điều trị tiên tiến nhất hiện nay.

Qua quá trình thăm khám trực tiếp và siêu âm chuyên sâu, ThS.BS.CKII Lê Kim Cao đã xác định dòng trào ngược tĩnh mạch hiển lớn chân phải kéo dài trên 6 giây, cùng với nhiều búi tĩnh mạch giãn phức tạp tại vùng khoeo chân. Với chẩn đoán suy tĩnh mạch chi dưới mức độ C3, bà A. được chỉ định phác đồ điều trị kết hợp giữa Laser nội mạch (EVLA), kỹ thuật Muller và Xơ hóa tĩnh mạch suy dưới hướng dẫn siêu âm (UGFS). Đây là sự phối hợp đa phương pháp nhằm xử lý triệt để các tĩnh mạch bệnh từ gốc đến ngọn.

Sau khi thực hiện liệu trình, bà A. đã tuân thủ các hướng dẫn về mang vớ áp lực, tập vật lý trị liệu và duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh. Kết quả tái khám sau một tháng cho thấy sự chuyển biến rõ rệt. Tình trạng nặng mỏi đã thuyên giảm hoàn toàn, các búi tĩnh mạch gồ ghề biến mất, trả lại sự nhẹ nhàng cho đôi chân. Bà đã dành nhiều lời khen ngợi cho sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, khẳng định rằng quyết định điều trị tại Dr.Vein đã giúp bà lấy lại chất lượng cuộc sống vốn có.

Đồng hành sau điều trị

Theo dõi sát sao giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, đảm bảo kết quả điều trị bền vững theo thời gian. Dr.Vein đang không ngừng phát triển trở thành điểm đến khám và chữa bệnh đạt các tiêu chuẩn khắt khe trong và ngoài nước từ đội ngũ bác sĩ đầu ngành, phương pháp điều trị ít xâm lấn tiên tiến, cam kết an toàn tuyệt đối, mức chi phí hợp lý cùng quy trình chăm sóc hậu phẫu tận tâm. Dr.Vein khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy, luôn sát cánh cùng cộng đồng người nước ngoài trong hành trình bảo vệ sức khỏe bền vững.