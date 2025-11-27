Hội nghị KHCN Điện lực toàn quốc và Triển lãm Công nghệ Điện lực Techshow 2025

(VTC News) -

Ngày 27-28/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ (KHCN) Điện lực toàn quốc năm 2025, tại Trung tâm hội nghị GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM cùng Triển lãm Công nghệ Điện lực – Techshow 2025 với sự hiện diện của 52 gian hàng trưng bày các giải pháp, thiết bị và công nghệ từ các đơn vị trong và ngoài nước.

Hội nghị KHCN Điện lực toàn quốc lần này được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gồm các nội dung:

- Ngày 27/11/1205: 05 chuyên đề về Nguồn điện (12 bài tham luận), Phân phối và Dịch vụ khách hàng (14 tham luận), Truyền tải điện (8 Bài tham luận), Điều độ và Vận hành hệ thống điện (06 bài tham luận), Chuyển đổi số và Ứng dụng AI (08 bài tham luận).

- Ngày 28/11/2025: Phiên toàn thể dự kiến sẽ có 08 bài tham luận về chủ đề Chuyển dịch năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến từ các đơn vị EVN, IE, VINATOM, NSMO, các đối tác nước ngoài như Tập đoàn Hoa điện và Công ty TNHH Lưới điện Phương nam Trung Quốc (CSG) và các chuyên gia quốc tế.

Hội nghị dự kiến sẽ có gần 170 bài viết và tham luận từ các đơn vị thành viên EVN, các viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế về các chủ đề chuyên sâu như nguồn điện, truyền tải điện, phân phối và dịch vụ khách hàng, điều độ & vận hành hệ thống, và chuyển đổi số, ứng dụng AI.

Các tham luận tập trung vào những chủ đề cấp thiết của ngành điện: quy hoạch hệ thống điện, tích hợp năng lượng tái tạo, ứng dụng AI trong vận hành; công nghệ HVDC; vận hành lưới điện trong bối cảnh thâm nhập cao NLTT; tự động hóa nhà máy điện; nền tảng số cho trạm biến áp và điều độ hệ thống.

Việc tổ chức Hội nghị KHCN Điện lực toàn quốc 2025 một lần nữa khẳng định khoa học – công nghệ và chuyển đổi số là đột phá chiến lược để thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng bền vững và phát triển lưới điện thông minh, phù hợp Nghị quyết 57-NQ/TW và 70-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Song song với Hội nghị, triển lãm Techshow 2025 quy tụ 52 gian hàng từ các tổng công ty, viện nghiên cứu, các đơn vị EVN, doanh nghiệp sản xuất thiết bị, công nghệ trong và ngoài nước nhằm giới thiệu thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ của ngành điện Việt Nam như thiết bị lưới điện thông minh, SCADA, DMS, OMS, AI camera, IoT; thiết bị truyền tải điện, thiết bị phân phối, biến áp, giải pháp giám sát đường dây bằng UAV, Lidar, AI;

Các phần mềm mô phỏng, hệ thống quản lý vận hành, công nghệ tối ưu hóa nhà máy điện, giải pháp dự báo NLTT; thiết bị, giải pháp tự động hóa, hệ thống an ninh mạng công nghiệp; các giải pháp tiết kiệm điện, quản trị phụ tải, hệ thống sạc xe điện, NLTT, BESS… Không gian triển lãm được bố trí theo layout 52 gian, bao gồm 24 gian vuông và 24 gian tam giác tượng trưng cho điện gió, cùng gian trung tâm Tập đoàn Điện lực Việt Nam trưng bày các thành tựu khoa học – công nghệ nổi bật.

Triển lãm Techshow 2025 mở cửa tự do trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. EVN trân trọng kính mời các cơ quan báo chí, chuyên gia, doanh nghiệp, sinh viên và công chúng quan tâm tới tham dự, trực tiếp trải nghiệm các giải pháp và thiết bị công nghệ mới nhất của ngành điện. Sự hiện diện của quý vị góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng.

Thông tin sự kiện:

1. Thời gian:

Ngày 27/11/2025.

- 08h00: Khai mạc triển lãm Techshow 2025.

- 08h30: Hội nghị chuyên đề các phân ban Nguồn điện; Phân phối và dịch vụ khách hàng.

- 13h30: Hội nghị chuyên đề các phân ban: Truyền tải điện, Điều độ và Vận hành hệ thống điện, Chuyển đổi số và Ứng dụng AI.

Ngày 28/11/2025:

- 09h00: Hội nghị phiên toàn thể khoa học công nghệ điện lực.

2. Địa điểm: GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

3. Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.