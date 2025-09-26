Hội Cựu Chiến binh xã Phúc Sơn đoàn kết phát triển kinh tế, đời sống

(VTC News) -

Sáng 26/9, Hội Cựu Chiến binh (CCB) xã Phúc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, tổng kết nhiệm kỳ 2022 - 2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu cho chặng đường mới. Đại hội đại biểu lần thứ VIII với sự tham dự của 157 đại biểu chính thức, đại diện cho 2554 hội viên thuộc chi hội.

Theo báo cáo chính trị trình đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã Phúc Sơn đã đoàn kết, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và các khâu đột phá Đại hội VII đề ra.

Ông Phan Văn Sự, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Sơn, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Theo đó, trong 3 năm qua, Hội CCB xã đã thăm hỏi, tặng quà 40 hội viên ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Tặng quà chúc thọ trong dịp Tết Nguyên đán 27 hội viên với số tiền là 12 triệu đồng.

Các chi hội tổ chức thăm hỏi 241 hội viên với số tiền trên 60 triệu đồng. Phối hợp hỗ trợ xây mới 1 ngôi nhà cho hội viên với số tiền là 35,5 triệu đồng. Ủng hộ quỹ xóa nhà dột nát theo Đề án 03 trong 3 năm với số tiền 20,5 triệu đồng; hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ xóa 5 nhà dột nát, xuống cấp cho hội viên trị giá 215 triệu đồng.

Để tạo điều kiện cho hội viên có vốn để sản xuất, Hội đã tín chấp cho 841 hội viên vay vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội, với số dư hiện nay là trên 55,6 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều hội viên thoát nghèo và cận nghèo. Hiện nay, Hội CCB xã Phúc Sơn có 2.535 hộ có kinh tế giàu, khá và không có hộ nghèo.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội CCB xã động viên nhiều hội viên hiến hàng chục m2 đất thổ cư và hàng chục triệu đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn, tự giác tháo dỡ công trình tạo điều kiện cho các đơn vị thi công đường 429, 419 và đường giao thông liên thôn, giao thông nội đồng.

Ban Chấp hành Hội CCB xã Phúc Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ra mắt Đại hội.

Đại hội đại biểu lần thứ VIII xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới là: Xây dựng Hội đoàn kết, gương mẫu, trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chăm lo nghĩa tình đồng đội; phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phan Văn Sự - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Sơn - chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Hội CCB xã đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Phan Văn Sự đề nghị Hội tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định trước mọi tình huống; đổi mới cách thức sinh hoạt, đẩy mạnh chuyển đổi số, tích cực chăm lo cho hội viên, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng xã Phúc Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại hội đã công bố Quyết định của Hội CCB TP Hà Nội chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 23 nhân sự, Ban Thường vụ 5 người, Ban Kiểm tra 5 người. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã - giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã.