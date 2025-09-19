Học sinh lớp 7 ở Hà Nội giật tóc, xô ngã giáo viên: Công an vào cuộc làm rõ

(VTC News) -

UBND phường Định Công, Hà Nội vừa có báo cáo về sự việc em L.G.B., học sinh lớp 7A14 Trường THCS Đại Kim túm tóc, giật tóc, xô ngã giáo viên ngay trong lớp học.

Theo đánh giá của UBND phường, đây là sự việc nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, danh dự và uy tín của giáo viên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận.

Đại diện UBND phường Định Công cho rằng phải bảo đảm công bằng, khách quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm để giữ gìn tính tôn nghiêm của người thầy và kỷ cương trong nhà trường.

Bên cạnh đó, việc xử lý cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi và tái hòa nhập tập thể, tránh tình trạng bị kỳ thị hoặc bỏ học.

Học sinh lớp 7 tại Hà Nội giật tóc, xô ngã giáo viên khi bị thu đồ chơi. (Ảnh cắt từ clip)

Lãnh đạo UBND phường Định Công đã báo sự việc đến cơ quan chức năng, đề nghị công an khẩn trương vào cuộc để xác minh, làm rõ nhằm bảo đảm thượng tôn pháp luật, qua đó răn đe, ngăn chặn những hành vi bạo lực hoặc chống đối thầy cô.

UBND phường Định Công cũng chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các cơ quan chức năng, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường; có biện pháp hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và tư vấn hành vi cho học sinh.

Đối với Trường THCS Đại Kim, UBND phường Định Công đã yêu cầu rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tăng cường giám sát, duy trì kỷ luật và nội quy lớp học, đồng thời quan tâm, động viên tinh thần cô giáo, đảm bảo môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh cho đội ngũ giáo viên.

Bên cạnh đó, nhà trường phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phụ huynh giáo dục, uốn nắn hành vi vi phạm, giúp học sinh sửa sai và tiến bộ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một học sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp. Nam sinh này giằng co, giật tóc và xô ngã cô giáo. Điều gây bức xúc là dù tận mắt chứng kiến, nhiều học sinh trong lớp vẫn thờ ơ đứng nhìn, không ai đứng ra can ngăn.

Trong báo cáo gửi Sở GD&ĐT Hà Nội ngày 19/9, Ban giám hiệu Trường THCS Đại Kim cho biết, vào ngày 16/9, khi cô giáo T.T.T.H. phát hiện và tịch thu đồ chơi sắc nhọn, học sinh L.G.B. để giành lại đồ chơi đã có hành vi trên.

Sau khi thoát ra khỏi lớp, cô H. báo cáo hiệu trưởng. Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu em B. xin lỗi cô giáo trước tập thể lớp và yêu cầu các học sinh viết tường trình. Trước câu hỏi tại sao không can ngăn bạn và giải cứu cô giáo, các học sinh cho biết do thấy bạn quá khích, cơ thể to béo nên "không thể làm gì".

Ngay sau sự việc, nhà trường đã mời phụ huynh em B. đến làm việc. Em B. và gia đình đã nhận lỗi và xin lỗi giáo viên chủ nhiệm.

Phụ huynh chủ động xin cho em B. nghỉ học trong vòng 10 ngày để giáo dục lại. Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường đã đồng ý với phương án này nhằm tạo cơ hội cho học sinh suy nghĩ, sửa đổi bản thân.